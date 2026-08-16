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Filho de Bittar vai desistir de disputar vaga na Câmara? Post gera curiosidade

Anúncio está marcado para esta segunda

Por Redação ContilNetAtualizado
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Filho de Bittar vai desistir de disputar vaga na Câmara? Post gera curiosidade
Postagem gerou dúvidas entre seguidores/Foto: Reprodução

O filho do senador Marcio Bittar e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), João Paulo Bittar, fez uma postagem na sua página do Instagram, neste domingo (16), que gerou curiosidade.

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João diz que vai fazer o comunicado “mais difícil desta nossa caminhada” nesta segunda (17), a partir das 12h. O post gerou algumas especulações sobre a desistência de concorrer a uma vaga na Câmara Federal em 2026.

Nos comentários, alguns seguidores deram mensagens de apoio ao jovem.

O filho do senador Marcio Bittar é um dos nomes mais fortes da chapa do PL na disputa de 2026. O projeto, inclusive, tem o apoio do deputado federal de Minas Gerais, Nikolas Ferreira, uma das figuras mais importantes da direita brasileira.

VEJA A POSTAGEM:

 

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