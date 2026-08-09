Flávio Bolsonaro reúne 47 nomes ao Senado em Brasília; veja quem representa o Acre

No Acre, Márcio Bittar e Mara Rocha integram lista de apoiados por Flávio Bolsonaro ao Senado/ Foto: Reprodução

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, comanda nesta terça-feira (11/8), em Brasília, uma reunião de alinhamento com postulantes ao Senado que contam com o seu aval político. A renovação da Casa Alta é tratada como prioridade estratégica pela cúpula na eleição deste ano.

O encontro vai reunir nomes apresentados pelo parlamentar durante transmissão ao vivo na semana passada, quando foi oficializada uma lista com 47 indicados espalhados pelas 27 unidades da Federação.

No Acre, a composição apoiada por Flávio conta com a presença do senador Márcio Bittar (PL), que tenta a reeleição, e da ex-deputada federal Mara Rocha (MDB). A dobradinha busca consolidar a influência do grupo conservador no eleitorado acriano, integrando a coligação que sustenta a disputa majoritária estadual.

A lista de alianças traz dinâmicas variadas pelo país. Em Alagoas, o movimento favoreceu o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que disputará o Senado sem a concorrência direta do deputado Alfredo Gaspar (PL), deslocado para a vaga de vice na chapa presidencial. O cenário contrapõe Lira ao senador Renan Calheiros (MDB), nome chancelado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em contrapartida, a relação de apoiados registrou a ausência do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI). A legenda optou por manter neutralidade na corrida ao Planalto após divergências entre diretórios do Nordeste.

Entre outros nomes confirmados na reunião na capital federal estão os deputados Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), por São Paulo, além de indicados como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), pelo Distrito Federal, e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), pelo Paraná.