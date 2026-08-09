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Lula chama Trump de ‘amigo’ e diz que enviará dados do desmatamento para tentar reverter tarifaço

Os Estados Unidos apontam o desmatamento ilegal no Brasil como uma das razões para as novas tarifas.

Por Redação ContilNet
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Lula chama Trump de ‘amigo’ e diz que enviará dados do desmatamento para tentar reverter tarifaço
Presidente Lula, candidato à reeleição/Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

O presidente Lula chamou o americano Donald Trump de “meu amigo” ao criticar o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros.

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Em evento em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Lula disse que vai enviar números positivos do combate ao desmatamento para que o presidente americano mude de ideia sobre as taxas aplicadas em produtos exportados pelo Brasil.

“Eu fiz questão de tirar a fotografia dos números, porque, como os Estados Unidos, nesse novo tarifaço que ele fez para o Brasil, um dos motivos era que a gente não cuidava do desmatamento, eu quero preparar os números e mandar para o meu amigo Trump, para ele saber que quem informou ele não informou sobre a verdade.”

Uma das justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para as novas tarifas é o desmatamento ilegal no Brasil.

Na sexta-feira (7), em uma agenda também em São Paulo, Lula voltou a criticar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, horas após o Senado americano aprovar o nome de Daniel Perez para o cargo de embaixador no Brasil.

O presidente afirmou que Rubio não gosta do Brasil e o chamou de ‘latino-americano frustrado’.

Na agenda desse sábado, Lula foi acompanhado por Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, e das candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet.

Flávio Bolsonaro

O adversário de Lula nesta eleição, o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, também cumpriu agenda em São Paulo neste sábado (8). Ele foi convidado do evento “Café Entre Elas”, organizado pela deputada federal Simone Marquetto, do PP, integrante do Movimento Mulheres Progressistas.

A agenda em Itapetininga, no interior de São Paulo , é mais uma tentativa de Flávio de se aproximar do eleitorado feminino.

Conteúdo Original / Fonte: CBN
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