No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 55,86% das intenções de voto, enquanto Lula registra 26,44%

Dados são do Instituto Delta/ Foto: Reprodução

A nova pesquisa da agência Delta, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta terça-feira (11), aponta uma ampla vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Acre.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro aparece com 55,86% das intenções de voto, enquanto Lula registra 26,44%. A diferença entre os dois é de 29,42 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 3,18%; Joaquim Barbosa, com 1,19%; e Romeu Zema, com 0,70%.

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Outros 4,37% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo. Já 8,25% não souberam ou preferiram não responder.

Segundo turno

A Delta também simulou um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Nesse cenário, a vantagem do senador aumenta.

Flávio aparece com 60,54% das intenções de voto, contra 28,13% de Lula. A diferença chega a 32,41 pontos percentuais.

Brancos e nulos somam 6,26%, enquanto 5,07% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos, perguntando aos entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum para presidente.

Lula aparece com a maior rejeição, citado por 61,73% dos eleitores. Flávio Bolsonaro vem na sequência, com 26,14%.

Joaquim Barbosa registra 2,39% de rejeição, enquanto Romeu Zema aparece com 1,59% e Ronaldo Caiado, com 1,29%. Outros 6,86% não souberam ou não responderam.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Delta ouviu 1.006 eleitores em 17 municípios do Acre, entre os dias 4 e 9 de agosto de 2026.

Foram incluídos no levantamento os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.