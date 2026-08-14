Futuro governador”: João Campos reforça confiança do PSB nacional na candidatura de Thor Dantas

O presidente nacional do PSB, João Campos, reforçou a confiança da direção nacional do partido na candidatura do médico infectologista Thor Dantas/Foto: Assessoria

O presidente nacional do PSB, João Campos, reforçou a confiança da direção nacional do partido na candidatura do médico infectologista Thor Dantas ao Governo do Acre. Durante encontro entre os dois, Campos projetou a vitória do candidato acreano e afirmou que a legenda está mobilizada em torno do projeto apresentado ao estado.

“Estamos juntos do futuro governador Thor, do nosso partido, PSB. Tamo junto, meu irmão, conta com a gente. Estamos pegados para cuidar do povo, cuidar de quem mais precisa”, afirmou João Campos.

Thor agradeceu a manifestação e destacou João Campos como uma das referências da nova geração de lideranças políticas brasileiras. Para o candidato acreano, o movimento de renovação vivido pelo PSB nacional dialoga com a proposta que sua candidatura apresenta ao Acre.

“Você é uma liderança inspiradora para a gente no Acre. O Acre está precisando tanto de mudança e a gente se inspira muito nessa nova onda que o nosso PSB traz de renovação da política do Brasil. Você é a nossa inspiração. Estamos juntos”, respondeu Thor.

Presidente nacional do PSB, João Campos assumiu o comando da legenda com um discurso voltado à renovação, ampliação do partido e formação de novas lideranças. Filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que também presidiu nacionalmente o PSB, João tornou-se uma das principais lideranças da nova geração do partido no país.

No Acre, Thor Dantas disputa o Governo do Estado ao lado da advogada Socorro Rodrigues, candidata a vice-governadora. Médico infectologista, Thor construiu sua trajetória profissional na saúde pública acreana e tem colocado no centro de sua candidatura a defesa de uma mudança no modelo de gestão do estado, com planejamento, capacidade de execução e prioridade para áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento econômico.

Durante o encontro, Thor ressaltou ainda que pretende levar para a política a experiência acumulada ao longo da vida profissional na gestão e na solução de problemas, tendo como uma das principais bandeiras a recuperação da capacidade do Estado de planejar e executar políticas públicas.

A aproximação com a direção nacional do PSB ocorre em um momento de consolidação da candidatura no Acre e reforça a inserção do projeto estadual no movimento de renovação política defendido pelo partido nacionalmente.