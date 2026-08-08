Ex-governador declarou que pretende iniciar campanha após o período de convenções

Ex-governador durante sabatina do ContilNet/Foto: Thauan Conde/Orna Audiovisual

O ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado pelo Acre, afirmou neste sábado (8), durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, que mantém sua candidatura e pretende disputar a eleição independentemente das discussões jurídicas que envolvem seu registro.

Gladson é alvo de uma condenação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que pode ter impactos sobre sua situação eleitoral. Diante da possibilidade de uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal (STF), ele afirmou que não está condicionando sua pré-candidatura a uma eventual decisão da Corte.

“Eu só estou aguardando que chegue dia 16 para eu ir para a rua pedir voto. Candidatíssimo ao Senado. Pré-candidatíssimo ao Senado”, afirmou.

O ex-governador também fez referência ao calendário eleitoral e disse que, até o fim do período de convenções, todos os nomes são oficialmente pré-candidatos.

“Todos os pré-candidatos, até dia 15, são todos pré-candidatos. Agora, dia 15, vai julgar, vai ser o julgamento meu, é 4 de outubro”, declarou.

Gladson afirmou ainda que pretende deixar a decisão sobre sua participação efetiva na disputa para as instâncias competentes e, posteriormente, para o eleitorado.

“Sou candidatíssimo, não estou esperando eliminar, não estou esperando nada. O direito constitucional que eu tenho, direito de um cidadão, sou pré-candidatíssimo”, disse.

Durante a entrevista, o ex-governador também criticou informações que, segundo ele, estariam circulando nas redes sociais sobre sua situação eleitoral.

“Eu até peço para os fakes que estão por aí parar de fazer fake e inventarem outra coisa, porque nós temos que olhar para frente, ir para a rua e falar com as pessoas e conquistar o bem mais precioso que o cidadão tem, que é o voto”, afirmou.

Ao final, Gladson declarou que considera que a definição sobre quem ocupará as vagas em disputa caberá aos eleitores nas urnas.

“Quem vai dizer se eu sou senador ou não serei é 4 de outubro, depois que as urnas se abrirem, que é Deus e o povo”, concluiu.

Assista a transmissão na íntegra: