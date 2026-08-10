10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Gladson e Jorge empatam com 22% na disputa pelo Senado, aponta pesquisa

Levantamento mostra Gladson com 35% na soma do primeiro e segundo voto

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Gladson e Jorge empatam com 22% na disputa pelo Senado, aponta pesquisa
Levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (10) e ouviu 800 eleitores acreanos. — Foto: Reprodução

A disputa pelas duas vagas do Acre no Senado aparece acirrada na nova pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico. No cenário estimulado para o primeiro voto, Gladson Camelí e Jorge Viana aparecem empatados com 22% das intenções, enquanto Márcio Bittar registra 13% e Mara Rocha, 14%. Na soma do primeiro e segundo votos, porém, Gladson chega a 35% e Jorge a 32%.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (10) e ouviu 800 eleitores acreanos entre os dias 4 e 6 de agosto, por telefone. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Jorge Viana aparece com 12%, seguido por Gladson Camelí, com 11%, e Márcio Bittar, com 10%. Mara Rocha registra 5%, enquanto Eduardo Velloso e Sérgio Petecão têm 1% cada. O índice de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar chega a 44%.

Já no cenário estimulado do primeiro voto, Gladson e Jorge aparecem novamente empatados, ambos com 22%. Mara Rocha tem 14%, Márcio Bittar, 13%, Sérgio Petecão e Eduardo Velloso, 5% cada. Outros nomes aparecem com percentuais de 1%.

Quando considerados conjuntamente o primeiro e o segundo voto, Gladson lidera com 35%, seguido por Jorge Viana, com 32%, e Márcio Bittar, com 29%. Mara Rocha soma 24%, enquanto Sérgio Petecão chega a 13% e Eduardo Velloso, a 12%.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Travessia Diagnóstico Ltda., contratado pela Rádio e TV Juruá.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.