A disputa pelas duas vagas do Acre no Senado aparece acirrada na nova pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico. No cenário estimulado para o primeiro voto, Gladson Camelí e Jorge Viana aparecem empatados com 22% das intenções, enquanto Márcio Bittar registra 13% e Mara Rocha, 14%. Na soma do primeiro e segundo votos, porém, Gladson chega a 35% e Jorge a 32%.
O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (10) e ouviu 800 eleitores acreanos entre os dias 4 e 6 de agosto, por telefone. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Jorge Viana aparece com 12%, seguido por Gladson Camelí, com 11%, e Márcio Bittar, com 10%. Mara Rocha registra 5%, enquanto Eduardo Velloso e Sérgio Petecão têm 1% cada. O índice de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar chega a 44%.
Já no cenário estimulado do primeiro voto, Gladson e Jorge aparecem novamente empatados, ambos com 22%. Mara Rocha tem 14%, Márcio Bittar, 13%, Sérgio Petecão e Eduardo Velloso, 5% cada. Outros nomes aparecem com percentuais de 1%.
Quando considerados conjuntamente o primeiro e o segundo voto, Gladson lidera com 35%, seguido por Jorge Viana, com 32%, e Márcio Bittar, com 29%. Mara Rocha soma 24%, enquanto Sérgio Petecão chega a 13% e Eduardo Velloso, a 12%.
O levantamento foi realizado pelo Instituto Travessia Diagnóstico Ltda., contratado pela Rádio e TV Juruá.