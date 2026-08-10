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Gladson vê Mailza com força para vencer no 1º turno, mas faz um alerta

Para ele, apesar do cenário favorável, os candidatos ainda precisam percorrer o Estado e conquistar o eleitor

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Gladson Cameli declara apoio a Mailza em Xapuri:
Mailza e Gladson — Foto: Reprodução

O ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado, afirmou durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026 que a eleição para o Governo do Acre pode ser decidida ainda no primeiro turno. Ao comentar o cenário atual, ele citou a governadora Mailza Assis (PP) e destacou o potencial da pré-candidata à reeleição.

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“Sei do potencial da Mailza. Sei da sua garra, sei da sua determinação. O amanhã pertence, o futuro pertence a Deus. E eu digo: essa eleição, inclusive, ela pode ser resolvida no primeiro turno”, afirmou.

Na sequência, Gladson fez uma ressalva e evitou tratar o resultado como definido. Para ele, apesar do cenário favorável, os candidatos ainda precisam percorrer o Estado e conquistar o eleitor.

“Não se estranhe se não for a Mailza. Eu tenho que tratar, porque ninguém já ganhou a eleição, não. Temos que gastar a sola do sapato, temos que andar”, disse.

O ex-governador também rejeitou a ideia de que qualquer candidato possa considerar a eleição ganha antes da abertura das urnas.

“Não existe isso de estar eleito ou reeleito. Tem que conquistar cada dia quem está em dúvida”, afirmou.

Gladson disse ainda que a conquista do voto deve ocorrer por meio da apresentação de propostas e do diálogo com os eleitores.

“Conquistar não é obrigar. Ninguém obriga nada a ninguém. Você conquista, você mostra”, declarou.

Ao falar sobre possíveis críticas durante a campanha, o ex-governador afirmou que pretende concentrar sua atenção nos problemas que considera prioritários para o Acre.

“Quando vão me ofender, vão querer falar mal de mim, eu nem dou confiança, porque não vou ficar perdendo meu tempo. Eu quero saber dos problemas que a gente precisa resolver”, concluiu.

Assista a entrevista na íntegra:

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