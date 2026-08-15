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Inelegível, Marçal obtém liminar na Justiça e quer disputar Presidência

A decisão foi tomada pelo juiz Gustavo Nardi, da 428ª Zona Eleitoral de Santana de Parnaíba (SP)

Por Redação ContilNet
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Inelegível, Marçal obtém liminar na Justiça e quer disputar Presidência
Ele quer se candidatar à presidência/Foto: Reprodução

O empresário e influenciador Pablo Marçal conseguiu, neste sábado (15), uma liminar da Justiça Eleitoral que autoriza seu retorno ao PRTB, partido pelo qual disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024. A decisão abre caminho para que Marçal volte a articular uma eventual candidatura à Presidência da República pela legenda.

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A decisão foi tomada pelo juiz Gustavo Nardi, da 428ª Zona Eleitoral de Santana de Parnaíba (SP), que determinou a regularização provisória da filiação de Marçal ao PRTB, com efeitos retroativos a 4 de abril.

A medida, porém, tem caráter provisório e ainda pode ser revertida por instâncias superiores da Justiça Eleitoral.

Antes de tentar retornar ao PRTB, Marçal estava filiado ao União Brasil. A mudança ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026 e à possibilidade de o empresário disputar novamente um cargo majoritário.

Decisão sobre candidatura sai neste sábado

A definição sobre uma eventual candidatura de Marçal à Presidência pelo PRTB deve ocorrer ainda neste sábado. Segundo o presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, lideranças do partido estão reunidas nesta tarde para discutir o assunto.

Ao UOL, Avalanche afirmou que o partido pretende anunciar uma decisão até as 17h deste sábado. O próprio dirigente havia sido lançado anteriormente como pré-candidato à Presidência pelo PRTB.

Com a decisão judicial que regulariza provisoriamente sua filiação, Marçal passa a ter novamente vínculo formal com a legenda e pode avançar nas articulações internas para assumir a condição de pré-candidato.

A eventual candidatura, contudo, ainda dependerá das decisões partidárias e do andamento do processo eleitoral, já que a liminar que autorizou o retorno ao PRTB não tem caráter definitivo.

Conteúdo Original / Fonte: UOL
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