Fábio Rueda inaugura comitê de campanha na próxima quarta-feira

Inauguração marca uma nova etapa da caminhada de Rueda rumo às eleições de 2026

Candidato Dr. Fábio Rueda. Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Fábio Rueda inaugura, nesta quarta-feira, 19, o comitê de campanha em Rio Branco. O espaço está localizado na Rua Pernambuco, nº 709, no bairro Bosque, em frente ao American Chicken. O evento está marcado para às 17h e deve reunir apoiadores, lideranças e simpatizantes do projeto político.

A inauguração marca uma nova etapa da caminhada de Rueda rumo às eleições de 2026 e será apresentada como um momento de união e mobilização em torno de sua candidatura. O comitê deverá funcionar como um dos principais pontos de articulação da campanha e de aproximação com a população.

“Esse é um momento muito especial para nós. A inauguração do nosso comitê representa o início de uma nova etapa, feita com muita união, esperança e disposição para trabalhar pelo Acre. Quero estar cada vez mais próximo das pessoas, ouvir suas necessidades e construir, junto com a nossa população, um projeto que possa fazer a diferença”, afirmou Fábio Rueda.

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Segundo o candidato, a abertura do espaço também simboliza a disposição de construir uma caminhada baseada no diálogo e na participação popular.

A inauguração será aberta aos convidados e apoiadores. “Quero convidar todos para estarem conosco neste momento. Será uma festa da alegria, da renovação e, principalmente, um primeiro passo de uma caminhada que queremos fazer juntos”, destacou Rueda.

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