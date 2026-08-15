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Lula defende investigação contra o filho e diz que filho deve provar inocência na Justiça

Presidente afirma ter orientado advogados a não trancarem processo que apura suspeita de tráfico de influência

Por Redação ContilNet
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Lula quer mostrar a Trump números de queda do desmatamento na Amazônia
Petista argumentou que quem é inocente deve demonstrar a ausência de irregularidades no tribunal/ Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (14/8) que defende a continuidade das investigações contra o seu filho, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva. O chefe do Executivo afirmou ter orientado os advogados de defesa a não apresentarem recursos ou pedidos para encerrar prematuramente o processo na Justiça.

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De acordo com o presidente, Luiz Cláudio deve atuar no âmbito judicial para comprovar sua inocência diante das acusações. A nova apuração envolve suspeitas de prática de tráfico de influência com empresas parceiras dos negócios do empresário.

Ao comentar a situação do filho, Lula traçou um paralelo com a própria trajetória e com a defesa apresentada durante os processos da Operação Lava Jato. O presidente argumentou que investigados que se declaram inocentes devem enfrentar os trâmites do processo penal e apresentar provas até a conclusão do caso pelos órgãos julgadores.

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