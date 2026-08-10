Ao comunicar a desistência, Jairo também agradeceu aos apoiadores, voluntários, familiares e amigos | Foto: Reprodução

O assessor parlamentar Jairo Cassiano Barbosa anunciou nesta segunda-feira (10) a decisão de renunciar à candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. O anúncio foi feito por meio de uma carta direcionada a amigos e famílias do Acre.

Segundo Jairo, a decisão não foi fácil, principalmente após anos de caminhada política pelos municípios acreanos, período em que afirma ter ouvido as demandas da população e construído alianças com o objetivo de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na carta, ele afirma que decidiu abrir mão da candidatura após ser convidado pelo senador Alan Rick, que deverá disputar o Governo do Acre, para assumir a função de coordenador-geral da campanha.

Jairo Cassiano destacou que considera a nova missão uma oportunidade de contribuir de forma estratégica para um projeto político mais amplo. Segundo ele, a atuação na coordenação da campanha permitirá trabalhar pela construção de um projeto que, em sua avaliação, poderá promover mudanças nas políticas públicas do estado.

Ao comunicar a desistência, Jairo também agradeceu aos apoiadores, voluntários, familiares e amigos que participaram de sua trajetória política e contribuíram para o projeto de candidatura a deputado estadual.

“Não é fácil abrir mão de um sonho, mas existem momentos em que a lealdade e a amizade falam mais alto”, declarou.

Ao final da carta, Jairo pediu a compreensão daqueles que integravam seu projeto político e afirmou que pretende seguir a nova missão com “fé e esperança”.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (10), em Rio Branco. Com a desistência, Jairo Cassiano passa a concentrar sua atuação na coordenação-geral da campanha de Alan Rick ao Governo do Acre.

URGENTE – Carta aos Amigos e Famílias do Acre

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet