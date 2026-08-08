Valor informado trazia apartamento cotado em mais de R$ 2 bilhões

Falha no lançamento dos dados do MDB atribuiu valor bilionário a apartamento do candidato/ Foto: Reprodução

O candidato a deputado federal Leonardo Melo (MDB) informou que o registro de seu patrimônio no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que constava o valor de R$ 2.289.379.627, decorreu de uma falha de digitação cometida pelo Diretório Regional do partido no Acre durante a inserção dos dados.

A quantia chamou atenção por colocar o filho do ex-governador Flaviano Melo no topo do ranking dos candidatos com maior patrimônio no estado. No detalhamento da declaração, 50% de um apartamento figurava pelo valor de R$ 2,23 bilhões, além de participações em dois imóveis comerciais no Rio de Janeiro somando R$ 55 milhões.

Em nota oficial encaminhada ao ContilNet, o candidato esclareceu que a equívoca inclusão das informações já foi identificada e que a equipe responsável trabalha na correção formal da prestação de bens junto à Justiça Eleitoral.

Nota na íntegra:

A assessoria do candidato divulgou a manifestação para prestar esclarecimentos sobre a inconsistência no cadastro: