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Leonardo Melo esclarece erro que atribuiu patrimônio de R$ 2,2 bi

Valor informado trazia apartamento cotado em mais de R$ 2 bilhões

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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Leonardo Melo esclarece erro que atribuiu patrimônio de R$ 2,2 bi
Falha no lançamento dos dados do MDB atribuiu valor bilionário a apartamento do candidato/ Foto: Reprodução

O candidato a deputado federal Leonardo Melo (MDB) informou que o registro de seu patrimônio no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que constava o valor de R$ 2.289.379.627, decorreu de uma falha de digitação cometida pelo Diretório Regional do partido no Acre durante a inserção dos dados.

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A quantia chamou atenção por colocar o filho do ex-governador Flaviano Melo no topo do ranking dos candidatos com maior patrimônio no estado. No detalhamento da declaração, 50% de um apartamento figurava pelo valor de R$ 2,23 bilhões, além de participações em dois imóveis comerciais no Rio de Janeiro somando R$ 55 milhões.

Em nota oficial encaminhada ao ContilNet, o candidato esclareceu que a equívoca inclusão das informações já foi identificada e que a equipe responsável trabalha na correção formal da prestação de bens junto à Justiça Eleitoral.

Nota na íntegra:

A assessoria do candidato divulgou a manifestação para prestar esclarecimentos sobre a inconsistência no cadastro:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O candidato a deputado federal Leonardo Melo esclarece que a inclusão das informações referentes ao registro de candidatura foi realizada pelo Diretório Regional do MDB do Acre.

Durante o lançamento dos dados da declaração de bens, ocorreu um erro de digitação.

Leonardo Melo reforça seu compromisso com a transparência e esclarece que se trata de um erro de preenchimento já identificado e que está sendo formalmente corrigido junto à Justiça Eleitoral.

Leonardo Melo

Candidato a deputado federal

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