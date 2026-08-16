Luis Tchê inicia campanha eleitoral com adesivaço em Rio Branco

Candidato do PDT participou de mobilização simultânea ao lado de apoiadores da Coligação Avança Acre

Mobilização ocorreu na Travessa Guaporé e integrou a programação da Coligação Avança Acre/ Foto: Ascom

Em uma mobilização que marcou o início das atividades eleitorais na capital, o candidato a deputado estadual José Luis Tchê (PDT) deu início oficial à sua campanha eleitoral na tarde deste domingo, 16, com um adesivaço simultâneo.

A mobilização fez parte da programação oficial de largada da campanha da Coligação Avança Acre, encabeçada pelas candidatas Mailza Assis e Jéssica Sales, e foi uma das primeiras mobilizações de rua após o período de pré-campanha.

A ação, que teve início às 15h na Travessa Guaporé, contou com pontos estratégicos de adesivagem de veículos e reuniu militantes, apoiadores e lideranças da coligação. Luís Tchê participou ativamente da movimentação e da entrega de adesivos, aproveitando cada parada para ouvir as demandas dos presentes.

Para o candidato, com o início oficial da corrida para o legislativo estadual, ações como essa representam o início de uma campanha próxima da população e o alinhamento com o projeto da chapa majoritária.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom