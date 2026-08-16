Mazinho Serafim lança campanha em Sena Madureira com adesivaço da União Progressista

Candidato do União Brasil foi representado pela deputada Meire Serafim enquanto se recupera de cirurgia

Candidato do União Brasil cumpre resguardo médico após passar por procedimento cirúrgico/ Foto: Ascom

A campanha do candidato a deputado federal Mazinho Serafim (União Brasil) teve sua largada oficial em Sena Madureira na tarde deste domingo, 16. O ato, promovido pela Federação União Progressista, reuniu apoiadores em frente ao Estádio Marreirão a partir das 16h para um grande adesivaço de veículos.

Mazinho Serafim foi representado no evento pela esposa Meire Serafim, que coordenou a mobilização ao lado do candidato a deputado estadual Gilberto Lira, e da militância local. Durante a ação, carros e motocicletas receberam adesivos da campanha, marcando o início das atividades eleitorais no município.

“Foi dada a largada. É hora de unir forças e embarcar nesse time para um Acre cada vez melhor”, afirmou Mazinho Serafim, por meio de suas redes sociais.

O candidato, segue se recuperando de um procedimento cirúrgico e concorre ao cargo de Deputado Federal pelo Acre nas Eleições 2026 pelo partido União Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom