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Mazinho Serafim lança campanha em Sena Madureira com adesivaço da União Progressista

Candidato do União Brasil foi representado pela deputada Meire Serafim enquanto se recupera de cirurgia

Por Redação ContilNet
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Mazinho Serafim lança campanha em Sena Madureira com adesivaço da União Progressista
Candidato do União Brasil cumpre resguardo médico após passar por procedimento cirúrgico/ Foto: Ascom

A campanha do candidato a deputado federal Mazinho Serafim (União Brasil) teve sua largada oficial em Sena Madureira na tarde deste domingo, 16. O ato, promovido pela Federação União Progressista, reuniu apoiadores em frente ao Estádio Marreirão a partir das 16h para um grande adesivaço de veículos.

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Veículos e motocicletas receberam material de campanha em ponto de concentração em Sena Madureira/ Foto: Ascom

Mazinho Serafim foi representado no evento pela esposa Meire Serafim, que coordenou a mobilização ao lado do candidato a deputado estadual Gilberto Lira, e da militância local. Durante a ação, carros e motocicletas receberam adesivos da campanha, marcando o início das atividades eleitorais no município.

Atividade foi coordenada pela deputada Meire Serafim e pelo candidato estadual Gilberto Lira/ Foto: Ascom

“Foi dada a largada. É hora de unir forças e embarcar nesse time para um Acre cada vez melhor”, afirmou Mazinho Serafim, por meio de suas redes sociais.

O candidato, segue se recuperando de um procedimento cirúrgico e concorre ao cargo de Deputado Federal pelo Acre nas Eleições 2026 pelo partido União Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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