Mailza acompanha serviços da Ciretran em Manoel Urbano

Dois anos após sua inauguração, a 16ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Manoel Urbano já contabiliza cerca de 450 atendimentos mensais. Para acompanhar de perto esse resultado, a governadora Mailza Assis visitou a unidade nesta sexta-feira, 14, e destacou a importância do serviço para a população local.

Desde 2024, os moradores do município não precisam mais se deslocar para outras cidades para realizar serviços relacionados a habilitação, veículos e multas, o que representa maior comodidade e economia de tempo.

Nos últimos anos, o governo do Acre, por meio do Detran, tem ampliado o acesso aos serviços públicos de trânsito, com a implantação de postos em cidades estratégicas.

A gerência da unidade estima uma média de 15 atendimentos diários, consolidando o impacto positivo da descentralização dos serviços e reforçando o compromisso do Estado em aproximar o cidadão da gestão pública.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom