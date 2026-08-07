A governadora disse que acompanha os levantamentos, mas afirmou que seu foco, até agora, esteve concentrado na gestão

Alan e Mailza lideram disputa ao Governo/Foto: Reprodução

A governadora do Acre e pré-candidata à reeleição, Mailza Assis, comentou nesta sexta-feira (7) o resultado da pesquisa que, pela primeira vez, apontou vantagem dela sobre o senador Alan Rick na disputa pelo Governo do Estado.

Durante sabatina promovida pelo ContilNet na sétima noite da Expoacre 2026, Mailza afirmou que pesquisas eleitorais servem como um retrato do momento, mas disse que não pretende pautar sua campanha pelos números das sondagens.

“Pesquisa mais uma vez é um retrato, é um recorte do momento. Elas nos norteiam e criam uma perspectiva de como estão as coisas”, afirmou.

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A governadora disse que acompanha os levantamentos, mas afirmou que seu foco, até agora, esteve concentrado na gestão estadual e nas demandas apresentadas pela população.

“Não podemos focar ou achar que a gente ganha uma eleição através de pesquisa, só subindo numa pesquisa, porque o trabalho precisa ser considerado nesse momento”, declarou.

Mailza avaliou ainda que o cenário eleitoral deve mudar nas próximas semanas, com a aproximação do período de campanha. Segundo ela, as convenções partidárias já definiram as chapas e alianças, e agora o eleitor deverá começar a se dedicar mais à escolha dos candidatos.

“Agora as pessoas vão voltar para se conscientizar do seu voto e escolher seu partido, escolher seu candidato”, disse.

A governadora afirmou que pretende continuar percorrendo os municípios e realizando entregas antes de concentrar sua atuação na busca por votos.

“Eu estou focada no trabalho. Chegará um momento, e esse momento está se aproximando, para a gente se dedicar à eleição, para conquistar voto e mostrar o nosso trabalho para as pessoas”, afirmou.

Mailza também disse estar tranquila com o cenário eleitoral e afirmou que pretende apresentar à população os resultados de sua gestão.

“Sigo muito tranquila. Sei do que fiz, de como cumpri o meu mandato”, concluiu.

Assista a entrevista na íntegra: