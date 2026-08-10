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Mailza declara ao TSE ter patrimônio de menos de R$ 200 mil

Governadora informou apenas recursos mantidos em contas bancárias na declaração enviada ao TSE

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Mailza declara ao TSE ter patrimônio de menos de R$ 200 mil
Governadora durante sabatina do ContilNet/Foto: Thaua Conde/Orna AudioVisual

A governadora Mailza Assis declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 167.482,91 para as eleições de 2026. Os dados foram enviados ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e consultados pelo ContilNet nesta segunda-feira (10).

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A declaração apresentada pela pré-candidata à reeleição é composta exclusivamente por valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras. Não aparecem, na relação apresentada ao TSE, imóveis, veículos ou outros bens.

O maior valor informado por Mailza é de R$ 121.227,64, referente a uma aplicação de renda fixa de longo prazo na Caixa Econômica Federal.

VEJA TAMBÉM: Bocalom declara R$ 1,2 milhão em bens ao TRE; patrimônio cresceu 15,3% em dois anos

A governadora também declarou R$ 46 mil mantidos em uma conta da Caixa Econômica Federal. Outros três registros aparecem na declaração: uma conta no Banco do Brasil, uma conta na Credisis e outra conta da Caixa, esta última com R$ 255,27.

Somados, os valores chegam aos R$ 167.482,91 declarados pela candidata.

A declaração de bens faz parte das informações apresentadas pelos candidatos à Justiça Eleitoral durante o processo de registro de candidatura. Os dados ficam disponíveis no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE.

Patrimônio de Mailza cresce mais de 1.300% em quatro anos

A declaração de bens apresentada por Mailza Assis à Justiça Eleitoral mostra um aumento expressivo do patrimônio informado pela governadora em comparação com a eleição de 2022, quando foi eleita vice-governadora do Acre.

Naquele ano, Mailza declarou possuir R$ 11.437,42 em bens. O valor era dividido entre R$ 8.248,81 mantidos em uma conta do Banco do Brasil e R$ 3.188,61 referentes a um consórcio de motocicleta.

Para as eleições de 2026, Mailza declarou R$ 167.482,91 em patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença representa um crescimento nominal de R$ 156.045,49, ou aproximadamente 1.364% em relação ao valor declarado quatro anos antes.

A maior parte do patrimônio atual está concentrada em uma aplicação de renda fixa da Caixa Econômica Federal, com R$ 121.227,64. Ela também declarou R$ 46 mil em outra conta da Caixa e R$ 255,27 em uma terceira conta bancária.

Ao contrário da declaração apresentada em 2022, quando havia um consórcio de motocicleta listado entre os bens, a relação atual não registra veículos, imóveis ou outros bens físicos.

As informações são declaradas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral e ficam disponíveis no sistema de divulgação de candidaturas do TSE.

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