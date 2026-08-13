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Mailza e Jéssica Sales têm encontro marcado no Juruá; veja data e local

Candidatas ao Governo e à vice-governadoria participam de mobilização política em Cruzeiro do Sul na próxima sexta-feira (21).

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Mailza e Jéssica Sales têm encontro marcado no Juruá; veja data e local
Mailza e Jéssica Sales participam de mobilização da coligação Avança Acre em Cruzeiro do Sul na próxima sexta-feira (21)/Foto: Ascom

As candidatas Mailza (Progressistas), à reeleição ao Governo do Acre, e Jéssica Sales (MDB), à vice-governadoria, participam na próxima sexta-feira (21) de uma mobilização política em Cruzeiro do Sul.

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O encontro da coligação Avança Acre está marcado para as 16h30, na Antiga Napolitana, localizada na Avenida Joaquim Távora, no Centro da cidade. A atividade faz parte da agenda da chapa na região do Juruá.

A mobilização deve reunir apoiadores, militantes e lideranças políticas do Vale do Juruá. Jéssica Sales é natural de Cruzeiro do Sul e participa do ato em sua cidade natal.

A agenda ocorre após o início das atividades da chapa em Rio Branco, previsto para domingo (16). A coligação também conta com as candidaturas de Gladson Camelí e Márcio Bittar ao Senado.

Serviço

Data: 21 de agosto de 2026
Horário: 16h30
Local: Antiga Napolitana
Endereço: Avenida Joaquim Távora, 360, Centro, Cruzeiro do Sul (AC)

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