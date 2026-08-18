Mailza e Thor vão ter mais tempo de TV do que Alan e Bocalom; confira a divisão

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) alinhou, em audiência pública realizada nesta terça-feira (18), o Plano de Mídia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita referente às Eleições Gerais de 2026.

O evento reuniu representantes dos meios de comunicação (rádio e televisão), partidos, federações e coligações para alinhar a logística, prazos operacionais e o sorteio de exibição.

Divisão de tempo para o Governo do Acre

Com a validação dos relatórios do Sistema Horário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ficou definida a fatia diária de tempo no rádio e na televisão para cada uma das coligações que disputam o Poder Executivo estadual:

Mailza Assis (Progressistas) – Coligação Avança Acre: 4 min e 27 seg (Lidera o tempo de propaganda, alavancada pela união de forças com PP, PL, MDB e PDT)

Thor Dantas (PSB) – Coligação Frente Ampla pelo Acre: 2 min e 07 seg (Garante a segunda maior fatia, reunindo PSB, Podemos e a Federação Brasil da Esperança – PT/PCdoB/PV)

Alan Rick (Republicanos) – Coligação Trabalho da Esperança: 1 min e 41 seg (Conta com a aliança entre Republicanos, PSD e Avante)

Bocalom (PSDB) – Coligação Produzir para Empregar: 0 min e 42 seg (Terá o menor tempo no bloco de governo, reunindo as federações PSDB/Cidadania e Renovação Solidária – PRD/Solidariedade)

Ordem de exibição inicial nos blocos

Além do tempo de cada candidatura, o TRE-AC sorteou a ordem de aparição dos candidatos nos programas em rede do 1º turno. No cargo de Governo, a sequência inicial de veiculação será:

Trabalho da Esperança (Alan Rick) Frente Ampla pelo Acre (Thor Dantas) Avança Acre (Mailza Assis) Produzir para Empregar (Bocalom)

Nota: Conforme a legislação eleitoral, a ordem sorteada aplica-se ao primeiro dia do guia, rodando de forma alternada nos dias subsequentes.

Calendário e formatos de transmissão

A exibição do horário gratuito no 1º turno terá início no dia 28 de agosto e se estenderá até 1º de outubro. Caso a disputa vá para o 2º turno, o período reservado à propaganda será de 9 a 23 de outubro.

A propaganda será veiculada de duas maneiras:

Em rede (blocos fixos): Transmitidos simultaneamente em horários pré-determinados no rádio e na TV.

Inserções: pílulas curtas de 30 e 60 segundos distribuídas na programação normal das emissoras, entre 5h e 24h.

Emissoras geradoras do sinal

Para garantir a transmissão uniforme, a audiência ratificou as emissoras encarregadas pela geração do sinal principal, com base no regramento do TSE (Resolução nº 23.610/2019):

Televisão: A Rede Amazônica será a geradora oficial, tendo a TV 5 como sinal de contingência (reserva).

Rádio: A Rádio Cidade fará a geração principal, acompanhada pela Rádio Difusora Acreana em caso de eventuais substituições operacionais.

Critérios legais e acessibilidade

A divisão do tempo obedece à proporcionalidade exigida por lei: 10% da grade total é partilhada igualmente entre todas as legendas aptas, enquanto os 90% restantes são calculados de acordo com a bancada dos partidos na Câmara dos Deputados.

O TRE-AC orientou ainda os partidos sobre as normas de entrega das mídias, indicação formal de responsáveis e cumprimento das diretrizes de acessibilidade na TV (com inclusão de audiodescrição, intérprete de Libras e legendagem).

Os detalhes completos do Plano de Mídia serão disponibilizados na página de Eleições do Portal do TRE-AC, e a gravação completa da audiência pública pode ser assistida na íntegra no canal oficial do TRE-AC no YouTube.