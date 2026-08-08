Flávio incluiu Mara entre os nomes que terão seu apoio na disputa pelo Senado no Acre, ao lado do senador Márcio Bittar

Mara é do Republicanos/Foto: Thauan Conde/Orna Audiovisual

A pré-candidata ao Senado Mara Rocha (Republicanos) comemorou, durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, o apoio declarado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) à sua candidatura nas eleições deste ano.

Flávio incluiu Mara entre os nomes que terão seu apoio na disputa pelo Senado no Acre, ao lado do senador Márcio Bittar (PL).

Mara lembrou sua atuação como deputada federal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que contribuiu para decisões da administração federal.

“Ajudei muito o governo Bolsonaro como deputada federal, ajudei muito. Nós ajudamos, nós contribuímos para as decisões do governo”, afirmou.

A pré-candidata também reforçou seu posicionamento político e disse que nunca escondeu sua identificação com a direita.

“Sou uma candidata ao Senado conservadora, cristã, sou de direita, e nunca escondi isso. No meu mandato, nós sempre seguimos com muita coerência”, declarou.

Mara afirmou que o apoio de Flávio representa um reconhecimento de sua atuação e de sua proximidade com o campo político conservador.

“Fico feliz com a declaração do Flávio, que é uma grande expressão, a maior expressão hoje que vai concorrer à Presidência da República pela direita. Fiquei muito feliz”, disse.

Apesar de destacar seu posicionamento ideológico, a candidata afirmou que pretende ampliar o discurso durante a campanha e representar eleitores de diferentes posições políticas.

“Independentemente de ser de direita, eu quero trabalhar por você que está em casa. Eu quero trabalhar por você, Everton. Eu quero trabalhar pelo meu Estado do Acre. Eu quero ser a senadora de todos os acreanos”, afirmou.

Assista a entrevista na íntegra: