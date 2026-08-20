“Minha candidatura não é um acerto de contas”, diz Jorge em café

Ao falar sobre a identidade visual de sua campanha, Viana relembrou sua trajetória política desde a década de 1990

Jorge e Thor tomaram café com a imprensa/Foto: ContilNet

Durante o café da manhã realizado com a imprensa no tradicional Mercado do Bosque, na capital, o candidato ao Senado Jorge Viana (PT) enfatizou a importância do diálogo direto e o tom de sua campanha eleitoral no estado. Em fala aos comunicadores, ele abordou o sentimento de acolhimento que tem recebido nas ruas e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento regional.

“A vida ensina e eu sou aprendiz. Não há a menor hipótese de ter qualquer coisa, nessa minha expressão na campanha, que não seja verdadeira”, declarou o candidato ao comentar sobre o contato com os eleitores.

Segundo Jorge Viana, a população busca esperança e acolhimento. “O povo tá querendo um abraço, querendo um pouco de esperança. Faz 20 anos que eu saí do Governo e as pessoas teimosamente falam: ‘Você foi bom e pode fazer mais um pouco’.”

Ao falar sobre a identidade visual de sua campanha, Viana relembrou sua trajetória política desde a década de 1990, ressaltando que busca aliar a memória histórica a uma agenda voltada para a modernização do estado, com atenção especial aos jovens:

“É uma volta a uma identidade. A minha primeira campanha em 90 foi muito colorida. Mas agora é mais moderno e contemporâneo, porque uma das minhas principais metas é para a juventude: ter internet de qualidade, fibrada, no Estado inteiro.”

O candidato também ressaltou sua experiência em gestões passadas e no setor produtivo, citando os avanços na pauta de exportações e o desejo de gerar mais oportunidades no Acre para evitar a migração de jovens: “Minha candidatura é pelo futuro do Acre. Eu quero um futuro melhor para os idosos, para as pessoas desamparadas, mas também para os meus netos e filhas que moram e nasceram aqui. O Acre é a minha vida.”

Sobre o clima da disputa eleitoral, Jorge Viana reforçou que não movido por ressentimentos e que segue focado em apresentar propostas. “Não tô a fim de acertar conta com ninguém, não tenho mais idade para perder tempo com isso. Tô pronto, animado pra caramba e cheio de energia. Se ganhar, vou trabalhar pelo Acre; se não, vou respeitar”, concluiu.