“Nenhum dos três?”: candidata a vice-governadora apresenta o 36

Candidata a vice aposta em trocadilho para divulgar o número 36

Daniela Paiva pede voto para a chapa 36/Foto: Reprodução

A candidata a vice-governadora do Acre Daniela Paiva (Agir) publicou um vídeo nos primeiros minutos deste domingo (16) para pedir votos à chapa liderada por Dr. Luisinho.

Na gravação, Daniela usa a expressão “nenhum dos três”, adotada por eleitores que dizem não escolher os nomes mais conhecidos da disputa, para apresentar a candidatura do Agir como uma alternativa ao Governo do Acre.

“As pessoas dizem: ‘Nenhum dos três. A gente vota em nenhum dos três’. E eu digo: então, se você não vota em nenhum dos três, vem com o 36”, declarou.

Daniela também cita os 22 municípios acreanos e apresenta Dr. Luisinho como candidato a governador. A chapa concorre com o número 36.

“É Dr. Luisinho e Daniela Paiva para governar o Acre em 2027”, completou a candidata a vice.

O vídeo foi publicado logo após a meia-noite, no início do período em que a legislação eleitoral permite pedidos explícitos de voto e propaganda nas ruas e na internet.