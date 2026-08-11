Nova pesquisa Delta mostra cenário da disputa pelo governo no Acre

A pesquisa Delta é a primeira divulgada pela agência após a realização das convenções partidárias

Candidatos a governador nas eleições deste ano/Foto: Reprodução

A nova pesquisa eleitoral da agência Delta mostra o cenário da disputa pelo Governo do Acre após as convenções partidárias que definiram as chapas para as eleições de 2026. O levantamento foi divulgado na manhã desta terça-feira (11), durante o programa Gazeta Alerta, da TV Gazeta.

Segundo a pesquisa estimulada, o senador Alan Rick (Republicanos) aparece na liderança, com 38,23% das intenções de voto. Na sequência está a governadora Mailza Assis (PP), com 25,15%.

O ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) aparece em terceiro lugar, com pouco mais de 14%. O médico Thor Dantas (PSB) registra 3,48%.

Os demais nomes apresentados aos entrevistados ficaram abaixo de 1%. Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Raffael (PCB) não ultrapassaram esse percentual.

O levantamento aponta ainda que 3,42% dos entrevistados pretendem votar branco ou nulo, enquanto 15,50% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa foi encomendada pela própria TV Gazeta e ouviu 1.006 pessoas em 18 municípios do Acre, entre os dias 4 e 9 de agosto.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AC-06787/2026 e BR-07604/2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa estimulada:

Alan Rick (Republicanos): 38,23%

Mailza Assis (PP): 25,15%

Tião Bocalom (PSDB): 14,xx%

Thor Dantas (PSB): 3,48%

Dr. Luisinho (Agir): menos de 1%

Eudo Raffael (PCB): menos de 1%

Branco/nulo: 3,42%

Não sabe/não respondeu: 15,50%

A pesquisa Delta é a primeira divulgada pela agência após a realização das convenções partidárias e ocorre em um momento em que os candidatos passam a intensificar as atividades de campanha com a aproximação do início oficial da propaganda eleitoral.