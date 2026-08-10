Nova pesquisa mede rejeição de pré-candidatos à Presidência; veja a lista completa

Levantamento do instituto ouviu 2.001 eleitores por telefone e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral; Foto: Reprodução

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46%, enquanto a desaprovação soma 49%, de acordo com dados da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (10/8). O cenário indica empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os entrevistados que não souberam ou não responderam somam 5%.

O resultado mostra oscilação em relação ao levantamento do dia 3 de agosto, quando a aprovação marcava 47% e a desaprovação figurava em 48%. Na avaliação do trabalho da gestão federal, 34% dos eleitores classificam a administração como ótima ou boa, 21% a consideram regular e 44% a avaliam como ruim ou péssima.

O levantamento também aferiu a rejeição dos principais nomes cotados para a disputa ao Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera o índice, com 50% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. O presidente Lula registra 48% de rejeição.

Na sequência aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 32%; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 31%; e Renan Santos (Missão), rejeitado por 29% dos entrevistados.

Na corrida para o primeiro turno, Lula aparece com 40% da preferência do eleitorado, contra 35% de Flávio Bolsonaro, diferença mantida fora da margem de erro. Em seguida figuram Ronaldo Caiado (5%), Renan Santos (4%) e Romeu Zema (3%). Votos brancos e nulos somam 5%, e indecisos chegam a 3%.

Em uma eventual simulação de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente, com 47% e 44% das intenções de voto, respectivamente. O presidente também empata na margem contra Caiado, em um placar de 46% a 42%.

A pesquisa ouviu 2.001 eleitores por telefone entre 7 e 9 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral atende pelo número BR-08428/2026.