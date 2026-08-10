Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio no segundo turno

Petista supera o senador do PL fora da margem de erro na primeira etapa da eleição

Em eventual disputa final, atual presidente registra 47% da preferência contra 44% do senador/ Foto: Reprodução

Nova rodada da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (10/8) indica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República. O atual chefe do Executivo soma 40% da preferência do eleitorado, enquanto o parlamentar alcança 35%. A vantagem de cinco pontos percentuais fica fora da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos para mais ou para menos.

Na comparação com a sondagem anterior do mesmo instituto, publicada em 3 de agosto, o cenário aponta estabilidade nas colocações. Na ocasião, Lula marcava 41% e Flávio acumulava 37%.

Na sequência da corrida presencial aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; Renan Santos (Missão), com 4%; e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que registra 3%. A pré-candidata Samara Martins (UP) pontua 2%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) obtiveram 1% cada.

Os postulantes Edmilson Costa (PCB), Heró Bezerra (PRTB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi Júnior (Democrata) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 5%, e 3% dos entrevistados declararam estar indecisos ou optaram por não responder.

Simulações para o 2º turno

Em um eventual confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, os dois candidatos aparecem em situação de empate técnico. O petista computa 47% dos votos contra 44% do representante do PL. No levantamento da semana anterior, o resultado marcava 46% a 45%.

O instituto também aferiu um cenário entre Lula e Ronaldo Caiado, em que ambos figuram empatados no limite da margem de erro: 46% para o presidente e 42% para o goiano.

Nas demais simulações de segundo turno testadas, o atual presidente mantém vantagem sobre os adversários. Diante de Romeu Zema, a indicação marca 47% a 40% a favor do petista. Contra Renan Santos, o placar registra 46% a 37%.

A pesquisa ouviu 2.001 eleitores por telefone entre os dias 7 e 9 de agosto. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08428/2026.