Sergio Moro recusa debate e classifica confrontos como “rinha de galo”

Senador lidera intenções de voto no estado com 39%, segundo o Quaest

Encontro promovido pela Band terá presenças confirmadas de Requião Filho e Sandro Alex/ Foto: Reprodução

O senador Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná, anunciou neste domingo (9/8) que não participará do debate promovido pela TV Bandeirantes, agendado para as 20h. O encontro marca o primeiro debate na televisão entre os postulantes ao Palácio Iguaçu nas eleições de 2026.

Moro justificou a decisão ao criticar o formato das atrações e apontar a existência de estratégias conjuntas de adversários políticos.

“Ninguém quer discutir com franqueza. Os debates viraram uma rinha de galo”, afirmou o senador em publicação nas redes sociais. Moro disse ainda que o cenário reflete uma articulação entre concorrentes para atacá-lo devido ao seu posicionamento nas pesquisas. “Não vou ao debate porque me recuso a entrar nesse jogo combinado. Não tenho medo de debate, não tenho medo de nada. Já enfrentei a corrupção e o crime organizado, mas o que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD”, declarou.

Com a ausência de Moro e do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), o debate deste domingo deve reunir os candidatos Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD).

Na pesquisa mais recente do instituto Quaest para a disputa estadual, Moro aparece na liderança das intenções de voto com 39%. Requião Filho soma 18%, Rafael Greca registra 12% e Sandro Alex contabiliza 7%. O levantamento indica ainda liderança do senador em eventuais simulações de segundo turno. O primeiro turno do pleito eleitoral ocorre em outubro.