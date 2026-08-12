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Plano de governo: Thor quer cortar filas da Saúde pela metade e novo concurso

O plano de governo também apresenta uma agenda específica para os primeiros 100 dias de uma eventual gestão

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Plano de governo: Thor quer cortar filas da Saúde pela metade e novo concurso
Thor durante convenção/Foto: ContilNet

O candidato ao Governo do Acre pelo PSB, Thor Dantas, apresentou nesta quarta-feira (12) o plano de governo da chapa que tem Socorro Rodrigues como candidata a vice-governadora. O documento, elaborado pela coligação Frente Ampla pelo Acre, formada por PSB, Podemos, PT, PCdoB e PV, estabelece as principais propostas para uma eventual gestão entre 2027 e 2030.

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A proposta é organizada em cinco eixos estratégicos e tem como conceito central a criação de um “Governo Único”, com integração entre secretarias e órgãos públicos. O plano defende uma atuação baseada em planejamento, inovação, transparência, responsabilidade fiscal e atenção às diferenças entre a capital, o interior, as regiões de rios e as áreas de floresta.

Na saúde, uma das principais promessas é enfrentar as filas de consultas, exames e cirurgias. O plano prevê a instalação imediata de uma sala de situação e a realização de uma auditoria para organizar a demanda reprimida. A meta apresentada é reduzir pela metade o tempo de espera.

Thor também propõe novos concursos públicos, revisão dos planos de carreira e criação de incentivos para atrair e manter médicos e outros profissionais de saúde no interior. O documento prevê ainda a duplicação da oferta de leitos, expansão da telessaúde e implantação de um prontuário eletrônico unificado.

Outra proposta é fortalecer os polos regionais de saúde em Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre e Juruá, com o objetivo de diminuir a necessidade de deslocamento de pacientes para Rio Branco. O plano também prevê apoio à implantação de um Hospital Universitário Federal no estado.

Na área econômica, a chapa defende a industrialização e a agregação de valor à produção acreana. A proposta é revitalizar os polos produtivos dos vales do Juruá, Purus e Alto Acre e estimular que produtos extrativistas, agropecuários e florestais sejam processados no próprio estado, reduzindo a dependência da venda de matéria-prima.

O documento também prevê medidas relacionadas à bioeconomia, como o fortalecimento do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), estruturação do mercado de carbono, incentivo à agricultura de baixo carbono e recuperação de áreas degradadas.

Para pequenos empreendedores, o plano propõe programas de crédito orientado, facilitação de garantias e formalização, além da ampliação das compras públicas destinadas à agricultura familiar e aos microempreendedores individuais.

A chapa também promete retomar as Zonas Especiais de Desenvolvimento (ZEDs) e criar o programa “Acre Inovador”, além de uma estrutura específica, como uma secretaria ou fundo, voltada à ciência, tecnologia e inovação.

Na infraestrutura, o plano prevê um programa permanente de manutenção e pavimentação de estradas estaduais, pontes, ramais agrícolas e hidrovias. Para a BR-364, a proposta é estabelecer uma pactuação com o Governo Federal para garantir manutenção contínua da rodovia.

O documento também inclui a modernização dos postos de fronteira, a criação de um Porto Seco integrado à Zona de Processamento de Exportação do Acre (ZPE/AC), além da internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A chapa ainda propõe ampliar a conexão do Acre com a Estrada do Pacífico e outras rotas sul-americanas. Na área social, o plano prevê a retomada de programas de habitação para famílias vulneráveis, expansão das redes de abastecimento de água e tratamento de esgoto e ampliação da conectividade digital por meio de satélites de baixa órbita e fibra óptica.

Na segurança pública, Thor Dantas propõe a criação de um Gabinete Integrado de Segurança Pública, com maior integração entre as forças policiais e foco em inteligência. O plano também prevê o fortalecimento da perícia e da Polícia Técnica, além do reforço do controle das fronteiras com Bolívia e Peru por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON).

Entre as ações preventivas está o programa Jovem Protegido, destinado a áreas consideradas mais vulneráveis à violência e ao recrutamento de jovens pelo crime organizado.

Para o enfrentamento da violência contra a mulher, a proposta é criar uma Patrulha Integrada de Proteção às Mulheres, com atuação voltada ao cumprimento de medidas protetivas e descentralização do atendimento às vítimas no interior.

Na educação, o plano estabelece como prioridade a alfabetização das crianças na idade adequada. Para isso, a chapa propõe um pacto com os 22 municípios, além de políticas de recuperação da aprendizagem, busca ativa de estudantes e medidas para reduzir a evasão escolar.

O documento prevê ainda novos concursos para professores da rede estadual, formação continuada e políticas voltadas à saúde física e mental dos profissionais da educação.

Outra frente é a expansão da internet nas escolas e da educação profissional e técnica, com cursos adaptados às características econômicas de cada região. O plano também propõe fortalecer escolas em regime de alternância em comunidades rurais e indígenas.

Primeiros 100 dias

O plano de governo também apresenta uma agenda específica para os primeiros 100 dias de uma eventual gestão.

Na administração pública, Thor promete realizar um diagnóstico da situação financeira e institucional do Estado e criar um Comitê Estratégico e um Escritório Estadual de Projetos.

Na saúde, a primeira medida seria a instalação da sala de situação para organizar as filas e a realização de uma auditoria nos contratos.

Na segurança, o plano prevê a implantação do Gabinete Integrado, além do lançamento da Patrulha de Proteção às Mulheres e do programa Jovem Protegido.

Na educação, a proposta é realizar uma “Operação Emergencial” para diagnosticar e reparar problemas na infraestrutura das escolas antes do início das aulas.

Já na infraestrutura e economia, o candidato promete apresentar um plano emergencial para recuperar pontos considerados críticos em ramais e rodovias e criar uma linha emergencial de crédito para pequenos negócios.

Com o documento, Thor Dantas apresenta uma plataforma de campanha que reúne propostas para as áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão pública, com medidas de curto prazo e ações previstas para os quatro anos de eventual governo.

Veja o plano na íntegra:

Plano de Governo Thor Dantas 2027-2030 (Revisão 3)

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