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Quem são os candidatos mais ricos do Acre nas eleições de 2026? Veja o top 10

Os valores são autodeclarados à Justiça Eleitoral e podem sofrer alterações ou retificações durante o processo eleitoral

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Quem são os candidatos mais ricos do Acre nas eleições de 2026? Veja o top 10
Top 3 tem Ricardo Leite, Chiquinho do Duda e Zé Lopes/Foto: Reprodução

As declarações de bens apresentadas pelos candidatos que disputam as eleições de 2026 no Acre revelam patrimônios milionários entre alguns dos principais nomes que estarão nas urnas em outubro.

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Levantamento realizado pelo ContilNet, com base nas informações disponíveis no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultadas nesta segunda-feira (17), mostra que os dez candidatos com os maiores patrimônios declarados somam R$ 186.282.960,91 em bens.

Os valores são autodeclarados à Justiça Eleitoral e podem sofrer alterações ou retificações durante o processo eleitoral. O ranking não representa uma avaliação sobre os candidatos, mas apenas reproduz os valores de patrimônio informados oficialmente ao TSE.

O empresário Ricardo Leite, conhecido como Rico, candidato a vice-governador na chapa de Alan Rick, aparece no topo da lista, com R$ 45.470.504,08 declarados. Sozinho, ele concentra cerca de 24,4% de todo o patrimônio reunido pelos dez nomes.

1. Ricardo Leite — R$ 45,4 milhões

Rico Leite declarou patrimônio de R$ 45.470.504,08. Empresário e candidato a vice-governador na chapa de Alan Rick, ele aparece como o nome com maior patrimônio declarado entre os candidatos analisados.

A participação de Rico na chapa de Alan já havia sido tratada pelo ContilNet durante o período de formação das alianças para a disputa pelo Governo do Acre.

2. Chiquinho do Duda — R$ 42,2 milhões

Na segunda colocação está Chiquinho do Duda (PL), candidato a deputado estadual, com R$ 42.202.498,53 em bens.

A maior parte do patrimônio está relacionada à atividade empresarial e rural. Ele declarou R$ 16 milhões em bovinos e bufalinos, além de R$ 8,9 milhões em participação na Trailblazer Holding Serviços e Comércio Ltda. e R$ 4,8 milhões na IBAC Empresa Simples de Crédito Ltda.

Também aparecem na declaração três imóveis rurais da Fazenda Porto Alto, em Boca do Acre (AM), avaliados conjuntamente em R$ 5,2 milhões.

3. Zé Lopes — R$ 32,6 milhões

O vereador de Rio Branco e candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Zé Lopes, aparece na terceira posição, com R$ 32.617.062,61 declarados.

Somados, os patrimônios de Ricardo Leite, Chiquinho do Duda e Zé Lopes chegam a R$ 120.290.065,22 — aproximadamente 64,6% de todo o patrimônio declarado pelos dez candidatos que aparecem no levantamento.

4. Bruna Fernandes — R$ 16,4 milhões

A quarta colocação é ocupada por Bruna Fernandes (PSD), candidata a deputada estadual, com patrimônio declarado de R$ 16,4 milhões.

Filha do proprietário da Ricco Transportes, empresa que atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco, ela concentra a maior parte dos bens em participações societárias.

Bruna declarou R$ 15 milhões em quotas de capital social, além de outras duas participações de R$ 200 mil cada. Também informou possuir uma área de dois alqueires avaliada em R$ 800 mil e uma casa residencial de R$ 200 mil.

5. Beatriz Cameli — R$ 10,7 milhões

Beatriz Cameli, primeira suplente de Gladson Cameli na disputa pelo Senado, aparece na quinta posição, com R$ 10.737.400,75 em patrimônio declarado.

O principal item da declaração é uma participação de R$ 10,5 milhões na Construtora Colorado Ltda., recebida por herança.

Ela também declarou R$ 225 mil em quotas da Construtora OL Ltda. e R$ 12.400,75 em saldo de conta corrente.

6. Eduardo Velloso — R$ 9,8 milhões

O candidato ao Senado Eduardo Velloso (Solidariedade) aparece na sexta colocação, com R$ 9.821.531,66 em bens declarados à Justiça Eleitoral.

7. Márcio Bittar — R$ 9,5 milhões

Candidato à reeleição ao Senado pelo PL, o senador Márcio Bittar declarou patrimônio de R$ 9.514.015,35.

8. Gilcirley Rodrigues — R$ 6,9 milhões

O candidato a deputado estadual Gilcirley Rodrigues (Republicanos) aparece na oitava posição, com R$ 6.967.500,00 declarados.

Entre os bens informados estão a Fazenda São José, avaliada em R$ 2,6 milhões, três propriedades rurais de R$ 1 milhão cada e 300 vacas da raça Nelore, avaliadas em R$ 1 milhão.

9. Zé Filho — R$ 6,5 milhões

Na nona colocação está Zé Filho (Novo), candidato a deputado estadual, com R$ 6.555.170,47 em patrimônio.

O maior item da declaração é uma participação de R$ 6,3 milhões no capital social da Frigordo Indústria com Importação e Exportação Ltda.

Ele também declarou uma participação societária de R$ 200 mil e a Fazenda Brasília, localizada em Tarauacá, avaliada em R$ 200 mil.

10. Gladson Cameli — R$ 5,9 milhões

Fechando a lista está o ex-governador Gladson Cameli (Progressistas), candidato ao Senado.

Ele declarou R$ 5.997.277,46 em patrimônio. O valor representa pouco mais da metade do patrimônio informado por sua primeira suplente, Beatriz Cameli, que declarou R$ 10,7 milhões.

Veja o top 10

Posição Candidato Cargo Patrimônio declarado
Ricardo Leite (Rico) Vice-governador R$ 45.470.504,08
Chiquinho do Duda (PL) Deputado estadual R$ 42.202.498,53
Zé Lopes (Republicanos) Deputado estadual R$ 32.617.062,61
Bruna Fernandes (PSD) Deputada estadual R$ 16.400.000,00
Beatriz Cameli 1ª suplente ao Senado R$ 10.737.400,75
Eduardo Velloso (Solidariedade) Senador R$ 9.821.531,66
Márcio Bittar (PL) Senador R$ 9.514.015,35
Gilcirley Rodrigues (Republicanos) Deputado estadual R$ 6.967.500,00
Zé Filho (Novo) Deputado estadual R$ 6.555.170,47
10º Gladson Cameli (Progressistas) Senador R$ 5.997.277,46
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