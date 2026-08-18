Os valores são autodeclarados à Justiça Eleitoral e podem sofrer alterações ou retificações durante o processo eleitoral

Top 3 tem Ricardo Leite, Chiquinho do Duda e Zé Lopes/Foto: Reprodução

As declarações de bens apresentadas pelos candidatos que disputam as eleições de 2026 no Acre revelam patrimônios milionários entre alguns dos principais nomes que estarão nas urnas em outubro.

Levantamento realizado pelo ContilNet, com base nas informações disponíveis no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultadas nesta segunda-feira (17), mostra que os dez candidatos com os maiores patrimônios declarados somam R$ 186.282.960,91 em bens.

Os valores são autodeclarados à Justiça Eleitoral e podem sofrer alterações ou retificações durante o processo eleitoral. O ranking não representa uma avaliação sobre os candidatos, mas apenas reproduz os valores de patrimônio informados oficialmente ao TSE.

O empresário Ricardo Leite, conhecido como Rico, candidato a vice-governador na chapa de Alan Rick, aparece no topo da lista, com R$ 45.470.504,08 declarados. Sozinho, ele concentra cerca de 24,4% de todo o patrimônio reunido pelos dez nomes.

1. Ricardo Leite — R$ 45,4 milhões

Rico Leite declarou patrimônio de R$ 45.470.504,08. Empresário e candidato a vice-governador na chapa de Alan Rick, ele aparece como o nome com maior patrimônio declarado entre os candidatos analisados.

A participação de Rico na chapa de Alan já havia sido tratada pelo ContilNet durante o período de formação das alianças para a disputa pelo Governo do Acre.

2. Chiquinho do Duda — R$ 42,2 milhões

Na segunda colocação está Chiquinho do Duda (PL), candidato a deputado estadual, com R$ 42.202.498,53 em bens.

A maior parte do patrimônio está relacionada à atividade empresarial e rural. Ele declarou R$ 16 milhões em bovinos e bufalinos, além de R$ 8,9 milhões em participação na Trailblazer Holding Serviços e Comércio Ltda. e R$ 4,8 milhões na IBAC Empresa Simples de Crédito Ltda.

Também aparecem na declaração três imóveis rurais da Fazenda Porto Alto, em Boca do Acre (AM), avaliados conjuntamente em R$ 5,2 milhões.

3. Zé Lopes — R$ 32,6 milhões

O vereador de Rio Branco e candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Zé Lopes, aparece na terceira posição, com R$ 32.617.062,61 declarados.

Somados, os patrimônios de Ricardo Leite, Chiquinho do Duda e Zé Lopes chegam a R$ 120.290.065,22 — aproximadamente 64,6% de todo o patrimônio declarado pelos dez candidatos que aparecem no levantamento.

4. Bruna Fernandes — R$ 16,4 milhões

A quarta colocação é ocupada por Bruna Fernandes (PSD), candidata a deputada estadual, com patrimônio declarado de R$ 16,4 milhões.

Filha do proprietário da Ricco Transportes, empresa que atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco, ela concentra a maior parte dos bens em participações societárias.

Bruna declarou R$ 15 milhões em quotas de capital social, além de outras duas participações de R$ 200 mil cada. Também informou possuir uma área de dois alqueires avaliada em R$ 800 mil e uma casa residencial de R$ 200 mil.

5. Beatriz Cameli — R$ 10,7 milhões

Beatriz Cameli, primeira suplente de Gladson Cameli na disputa pelo Senado, aparece na quinta posição, com R$ 10.737.400,75 em patrimônio declarado.

O principal item da declaração é uma participação de R$ 10,5 milhões na Construtora Colorado Ltda., recebida por herança.

Ela também declarou R$ 225 mil em quotas da Construtora OL Ltda. e R$ 12.400,75 em saldo de conta corrente.

6. Eduardo Velloso — R$ 9,8 milhões

O candidato ao Senado Eduardo Velloso (Solidariedade) aparece na sexta colocação, com R$ 9.821.531,66 em bens declarados à Justiça Eleitoral.

7. Márcio Bittar — R$ 9,5 milhões

Candidato à reeleição ao Senado pelo PL, o senador Márcio Bittar declarou patrimônio de R$ 9.514.015,35.

8. Gilcirley Rodrigues — R$ 6,9 milhões

O candidato a deputado estadual Gilcirley Rodrigues (Republicanos) aparece na oitava posição, com R$ 6.967.500,00 declarados.

Entre os bens informados estão a Fazenda São José, avaliada em R$ 2,6 milhões, três propriedades rurais de R$ 1 milhão cada e 300 vacas da raça Nelore, avaliadas em R$ 1 milhão.

9. Zé Filho — R$ 6,5 milhões

Na nona colocação está Zé Filho (Novo), candidato a deputado estadual, com R$ 6.555.170,47 em patrimônio.

O maior item da declaração é uma participação de R$ 6,3 milhões no capital social da Frigordo Indústria com Importação e Exportação Ltda.

Ele também declarou uma participação societária de R$ 200 mil e a Fazenda Brasília, localizada em Tarauacá, avaliada em R$ 200 mil.

10. Gladson Cameli — R$ 5,9 milhões

Fechando a lista está o ex-governador Gladson Cameli (Progressistas), candidato ao Senado.

Ele declarou R$ 5.997.277,46 em patrimônio. O valor representa pouco mais da metade do patrimônio informado por sua primeira suplente, Beatriz Cameli, que declarou R$ 10,7 milhões.

Veja o top 10