Quilômetros de congestionamento: “Essa é a verdadeira pesquisa”, diz Bocalom

Candidato ao Governo do Acre percorreu vias da capital partindo do bairro Universitário até o Elevado Beth Bocalom

Mobilização partiu do bairro Universitário e teve encerramento no viaduto da capital/ Foto: Instagram

Quilômetros de congestionamento e uma extensa fila de veículos marcaram a grande carreata realizada neste domingo (16), em Rio Branco, no primeiro dia de campanha de Tião Bocalom ao Governo do Acre, com Adonis vice e Eduardo Velloso ao Senado.

A mobilização reuniu apoiadores, lideranças políticas e candidatos a deputado estadual e federal da coligação Produzir Para Empregar, além da presença do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene. A dimensão da carreata transformou o primeiro dia de campanha em uma grande demonstração de mobilização nas ruas da capital.

Ao acompanhar a quantidade de veículos e apoiadores que participaram do ato, Bocalom destacou a resposta popular à campanha.

“Essa é a verdadeira pesquisa, a pesquisa em que eu acredito. É a pesquisa das ruas, das pessoas que estão aqui espontaneamente, participando e demonstrando que acreditam no nosso projeto. Começar uma campanha dessa forma nos dá ainda mais disposição para percorrer todo o Acre e conversar com a nossa população”, afirmou Bocalom.

A carreata encerrou um dia que começou ainda às 5h da manhã para os candidatos da chapa e foi marcado por agendas simultâneas em diferentes regiões do estado. Em Rio Branco, Bocalom participou de atividades desde as primeiras horas da manhã, antes da grande mobilização que tomou as ruas da capital.

Velloso agradece mobilização

Ao lado de Bocalom durante a carreata, o candidato ao Senado Eduardo Velloso agradeceu a participação dos apoiadores e destacou a recepção encontrada neste início de campanha.

“Só temos a agradecer a cada pessoa que saiu de casa, trouxe sua família e participou conosco deste momento. Essa demonstração de carinho aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Vamos retribuir trabalhando, ouvindo as pessoas e levando nossa mensagem a todos os municípios do Acre”, declarou Velloso.

A mobilização também contou com candidatos proporcionais da coligação, fortalecendo a apresentação conjunta do grupo político que disputa as eleições deste ano.

Alysson Bestene reforça apoio ao projeto

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, participou da carreata e reforçou seu apoio à candidatura de Bocalom e ao projeto apresentado pela coligação para o Acre.

“Estou aqui porque acredito nesse projeto e no trabalho que pode ser feito pelo nosso estado. Rio Branco conhece a capacidade de trabalho do Bocalom e hoje estamos juntos para apoiar um projeto que quer levar desenvolvimento e oportunidades para todo o Acre”, afirmou Alysson.

A presença do prefeito se somou à de lideranças e candidatos da coligação que acompanharam o percurso e participaram da mobilização.

Primeiro dia termina com força nas ruas

A carreata fechou um primeiro dia marcado pelo corpo a corpo. Desde o início da manhã, a campanha priorizou feiras, mercados, ruas e o contato direto com a população, com atividades acontecendo simultaneamente em diferentes regiões do Acre.

No fim do dia, a imagem de uma extensa fila de veículos pelas ruas de Rio Branco sintetizou a avaliação de Bocalom sobre a largada da campanha: “Essa é a verdadeira pesquisa. É a pesquisa em que eu acredito.”

Conteúdo Original / Fonte: Ascom