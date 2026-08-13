Sistema do TSE volta a mostrar Flávio Bolsonaro como filiado ao PL

Decisão do ministro Nunes Marques afasta obstáculo para o registro da candidatura do senador às Eleições 2026 a poucos dias do fim do prazo oficial

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou os dados oficiais e voltou a registrar o senador Flávio Bolsonaro como filiado regular ao Partido Liberal (PL). A nova certidão emitida pela Justiça Eleitoral excluiu do histórico do parlamentar qualquer vínculo com a legenda Missão, solucionando a divergência que havia paralisado os trâmites para o registro da sua candidatura à Presidência da República.

A retificação do banco de dados ocorreu após determinação do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que considerou inconsistente o registro anterior de mudança partidária.

Afastamento de Risco: Com a correção no sistema da Justiça Eleitoral, o PL fica liberado para formalizar a candidatura dentro do prazo regulamentar que se encerra neste sábado (15/8).

Decisão de Nunes Marques, explicação do TSE e apuração do Missão

A rápida mudança nas certidões do sistema Filia movimentou os bastidores jurídicos da campanha ao longo do dia. De acordo com os fatos apurados e os detalhes publicados pelo portal de notícias Metrópoles, os advogados do senador identificaram a alteração indevida em um intervalo de menos de 11 horas.

Conforme a reconstituição dos fatos e as informações prestadas à imprensa e divulgadas pelo Metrópoles, os pontos centrais da ocorrência organizam-se da seguinte forma:

Mudança Inesperada: O levantamento do Metrópoles mostra que uma certidão da noite de quarta-feira apontava filiação regular ao PL, mas uma nova consulta no dia seguinte indicava vínculo com o Missão sem autorização do parlamentar;

Indício de Fraude: Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques destacou ao Metrópoles que a incompatibilidade do perfil do senador com a nova legenda indicava ausência de manifestação de vontade do filiado;

Ataque Descartado: O TSE esclareceu ao Metrópoles que não houve invasão hacker, explicando que o cadastro foi feito por usuário com credenciais do próprio partido no sistema Filia;

Reação do Missão: Em declarações trazidas pelo Metrópoles, o presidente do Missão, Renan Santos, negou interesse na filiação, afirmou que a legenda foi vítima de uma tentativa fraudulenta e confirmou o envio de relatórios e IPs à Polícia Federal.

A emissão da certidão definitiva consolida o histórico de Flávio Bolsonaro no PL desde novembro de 2021 e garante o andamento normal dos pedidos de registro das chapas eleitorais.

FAQ SEO

Qual foi a decisão do ministro Nunes Marques sobre o caso de Flávio Bolsonaro?

Segundo apuração do Metrópoles, o presidente do TSE desconsiderou o registro no partido Missão e determinou o restabelecimento imediato da filiação ao PL.

Houve ataque hacker ao sistema do TSE no caso da mudança de partido?

Não. Conforme informado pelo Metrópoles, o TSE descartou invasão e informou que a inclusão foi feita por pessoa credenciada no sistema Filia.

Até quando os partidos podem registrar candidaturas para as eleições?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o prazo final para o registro oficial de candidaturas na Justiça Eleitoral termina neste sábado (15/8).

Acompanhe a atualização dos registros das candidaturas no sistema do TSE, confira os prazos do calendário eleitoral e veja os próximos desdobramentos das investigações da Polícia Federal. Fique por dentro de todas as notícias sobre política, eleições, justiça e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles