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Superlotação de cemitério no Acre faz vereadora acionar o Ministério Público

Para Lays, a implantação de um novo cemitério é a única solução definitiva para o problema

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Superlotação de cemitério no Acre faz vereadora acionar o Ministério Público
/Foto: Reprodução

A vereadora Lays Mayra (PSD) afirmou que vai acionar o Ministério Público do Acre (MPAC) para buscar providências diante da situação de superlotação do cemitério São João Batista, principal cemitério de Sena Madureira. Segundo a parlamentar, o espaço já não dispõe de vagas suficientes para atender à demanda de sepultamentos do município.

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De acordo com Lays, a falta de espaço tem causado transtornos às famílias justamente em um momento de dor e dificuldade. A vereadora informou que chegou a encaminhar um ofício à Prefeitura de Sena Madureira solicitando informações sobre o andamento do projeto para implantação de um novo cemitério, mas não recebeu resposta.

Vereadora Lays Mayra/Foto: Reprodução

“Eu enviei um ofício para a prefeitura solicitando informações sobre o projeto do novo cemitério, mas fui ignorada. Diante dessa falta de resposta, vou acionar o Ministério Público, porque essa situação exige medidas urgentes. Não podemos esperar que as famílias enfrentem ainda mais dificuldades na hora de sepultar seus entes queridos”, afirmou Lays Mayra.

Atualmente, alguns sepultamentos estão sendo realizados em cemitérios localizados em áreas mais distantes da região central da cidade, como o Florentino Moreno e o cemitério do Segundo Distrito. No entanto, segundo a vereadora, esses espaços também estão próximos de atingir o limite de sua capacidade.

Para Lays, a implantação de um novo cemitério é a única solução definitiva para o problema. A parlamentar defende que o município avance com urgência no projeto e adote as medidas necessárias para garantir um local adequado para os sepultamentos da população.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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