Durante o encontro com comunicadores e jornalistas no Mercado do Bosque, nesta quinta-feira (20), o candidato ao Governo do Estado, Thor Dantas, disse que as eleições vão avançar para um segundo turno.
“O Acre merece que a gente esteja no segundo turno. Essa é uma eleição que vai ser de dois turnos, isso já tá definido. E o Acre precisa muito de alternativas ao que tá posto aí”, declarou Thor Dantas.
Segundo o candidato, o estado enfrenta problemas estruturais acumulados nos últimos anos. “A gente tem, nos últimos oito anos, uma falência completa da capacidade do Estado de planejar e de executar solução para os problemas das pessoas: na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, na economia.”
Thor também direcionou sua fala ao eleitorado que busca transformações no cenário local, apresentando sua chapa como a principal via de oposição ao modelo atual. “Aqueles que acham que tá tudo bem e que pode continuar como está têm três candidaturas postas à disposição. Se acham que o Acre precisa de mudança, que as coisas não estão boas e a gente precisa consertar, a nossa candidatura, minha e da Socorro, é a alternativa”, pontuou.
Ao projetar os próximos passos da campanha, o candidato demonstrou otimismo quanto ao avanço do grupo político. “A gente precisa estar para o bem do Acre. O Acre vai ganhar muito com a nossa candidatura no segundo turno. Nós representamos um campo importante do Acre hoje que deseja a mudança”, finalizou.