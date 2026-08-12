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TRE marca audiência para definir distribuição do horário eleitoral

Reunião em 18 de agosto reunirá partidos políticos e gerentes de rádio e TV no plenário da Corte em Rio Branco

Por Fhagner Soares, ContilNetAtualizado
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TRE marca audiência para definir distribuição do horário eleitoral
Sessão ocorrerá no plenário do tribunal, na capital acreana, a partir das 9h/ Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realiza na próxima terça-feira (18/8) uma audiência pública para definir a divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as Eleições Gerais de 2026. A convocação oficial foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do tribunal nesta quarta-feira (12/8).

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O encontro está agendado para as 9h no plenário da Corte, localizado na sede do órgão, no bairro Portal da Amazônia, na capital. O edital de chamada foi assinado pela juíza Isabelle Sacramento Torturela, auxiliar da Presidência do tribunal.

Foram convocados representantes de emissoras de rádio e televisão que operam e alcançam o território acreano, além de dirigentes de partidos políticos, federações e coligações que protocolaram registros de candidaturas para o pleito deste ano.

Durante a sessão, os participantes vão elaborar o plano de mídia, documento técnico que estabelece a grade de transmissão diária, a ordem de veiculação e o tempo de exibição destinado aos candidatos a governador, senador, deputados federais e estaduais. Os critérios para o cálculo do tempo seguem a legislação eleitoral vigente.

Para acompanhar os trabalhos e assinar os termos da audiência, os credenciados deverão apresentar documento oficial com foto e comprovação de representação legal da emissora ou da agremiação partidária.

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