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Vereador denuncia falta de merenda para professores de escolas integrais em Sena

Denúncia envolve unidades de ensino integral

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Vereador denuncia falta de merenda para professores de escolas integrais em Sena
Caso foi levado à Câmara de Vereadores/Foto: Reprodução

O vereador Menandro Costa (PSD) denunciou, durante a sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira realizada na noite desta terça-feira (18), que professores que atuam nas escolas de período integral do município não estariam tendo acesso à merenda escolar, mesmo permanecendo por várias horas nas unidades de ensino.

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Segundo o parlamentar, a situação precisa ser revista pela administração municipal, uma vez que os profissionais passam boa parte do dia nas escolas e, em alguns casos, cumprem uma jornada extensa de trabalho.

Durante seu pronunciamento, Menandro classificou a medida como um desrespeito aos profissionais da educação e pediu bom senso por parte dos responsáveis pela organização da alimentação escolar.

“Temos que ter bom senso, os professores são seres humanos, nem a merenda eles estão tendo acesso”, afirmou o vereador.

A declaração foi feita durante a discussão de assuntos relacionados à educação no município. A denúncia deverá provocar esclarecimentos por parte dos responsáveis pela merenda escolar e pela gestão da educação municipal.

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