Rio Branco tem a 7ª maior área urbanizada do Norte, aponta IBGE

O levantamento considera área urbanizada locais onde a ocupação por moradias forma um tecido contínuo

O critério permite identificar, de forma mais direta, os espaços onde a cidade está efetivamente consolidada./ Foto: Reprodução

Rio Branco aparece na 7ª posição entre as cidades com maior área urbanizada da Região Norte, segundo o mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital do Acre possui 95,43 km² de área urbanizada, ficando à frente de importantes municípios da região, como Santarém 94,47 km², Ananindeua 63,96 km² e Marabá 60,05 km².

O levantamento considera como área urbanizada os locais onde a ocupação por moradias forma um tecido contínuo. O critério permite identificar, de forma mais direta, os espaços onde a cidade está efetivamente consolidada.

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No ranking regional, Rio Branco aparece atrás de Manaus, no Amazonas, que lidera com 270,80 km² de área urbanizada; Belém, no Pará, com 158,25 km²; Porto Velho, em Rondônia, com 139,42 km²; Palmas, no Tocantins, com 128,33 km²; Boa Vista, em Roraima, com 118,43 km²; e Macapá, no Amapá, com 103,74 km².

Com 95,43 km², Rio Branco é, portanto, a sétima capital da Região Norte em extensão de área urbanizada. O dado chama atenção por colocar a capital acreana à frente de diversas cidades médias que aparecem nas posições seguintes do levantamento.

A partir da oitava colocação, o ranking passa a ser ocupado principalmente por municípios que não são capitais. Santarém aparece em 8º lugar, seguida por Ananindeua, Marabá, Parauapebas, Araguaína, Porto Nacional, Castanhal, Altamira, Ji-Paraná, Barcarena, Iranduba, Vilhena e Itaituba.

O Pará se destaca nessa segunda faixa do ranking, com oito municípios entre os 20 primeiros colocados. O cenário indica uma rede urbana mais distribuída no estado, enquanto outras áreas da Região Norte apresentam maior concentração da ocupação urbana em suas capitais.

No caso do Acre, a posição de Rio Branco também reforça o peso da capital na concentração da população e da estrutura urbana do estado. Com uma área urbanizada de quase 100 km², a cidade se mantém entre os principais centros urbanos da região quando o critério analisado é a extensão contínua da ocupação por moradias.