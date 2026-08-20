Prefeitura de Rio Branco promove Dia D da Multivacinação neste sábado

Ação da Secretaria Municipal de Saúde terá oito pontos de atendimento

a Semsa organizou oito locais de atendimento durante o Dia D | Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (22), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização contará com oito pontos de atendimento distribuídos pela capital e será voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso aos imunizantes e garantir que o público-alvo esteja com a caderneta de vacinação atualizada, fortalecendo a prevenção contra doenças imunopreveníveis. Durante a mobilização, as equipes de saúde irão avaliar a situação vacinal de cada criança e adolescente e indicar as doses necessárias conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha disponibiliza 20 vacinas previstas no calendário do Ministério da Saúde, com proteção contra doenças como sarampo, poliomielite, meningites, pneumonias, hepatites, covid-19, febre amarela, varicela, HPV e dengue, conforme a faixa etária e o histórico vacinal de cada pessoa.

Entre as novidades está a inclusão da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), recentemente incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, seguindo as indicações e o esquema vacinal definidos pelo Ministério da Saúde.

Outro alerta da campanha é para a importância da vacinação contra o sarampo. Com o aumento de casos da doença na Região das Américas e a ocorrência de casos importados no Brasil, manter a vacinação em dia é fundamental para reduzir os riscos de reintrodução e circulação do vírus.

Para facilitar o acesso das famílias, a Semsa organizou oito locais de atendimento durante o Dia D. As Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) Francisco Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena; Augusto Hidalgo de Lima, no Palheiral; e Rozângela Pimentel, no Calafate, funcionarão das 8h às 17h.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Alves Bezerra Neto, na Cidade do Povo, atenderá das 8h às 16h.

Também haverá vacinação na Creche Anita dos Santos, no Belo Jardim I, e no Projeto JOCUM, no Jardim Panorama, das 8h às 16h.

No Lago do Amor, o atendimento será realizado das 10h às 18h. Já o ponto instalado na Havan, no Via Verde Shopping, funcionará das 10h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes para conferência e atualização dos registros.

A aplicação das doses seguirá os critérios de idade, histórico vacinal e recomendações do Calendário Nacional de Vacinação. A iniciativa busca identificar atrasos e garantir que a população tenha acesso gratuito aos imunizantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Campanha Nacional de Multivacinação segue até o dia 1º de setembro, reforçando a importância da atualização vacinal e da proteção coletiva contra doenças preveníveis por meio da imunização.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria