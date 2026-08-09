Transmissão acompanha ao vivo as atrações, os bastidores e o show de Bruno & Marrone neste domingo (9)

O ContilNet, a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco transmitem, neste domingo (9), a última noite da Expoacre 2026, diretamente do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A maior feira agropecuária do Acre chega ao fim após nove dias de programação, reunindo atrações musicais, exposições, gastronomia, negócios e entretenimento.

A transmissão da última noite será comandada pelo jornalista Everton Damasceno e pela influenciadora Ludmilla Cavalcante, com a participação de parceiros, levando ao público os principais acontecimentos do encerramento da feira.

Além da transmissão ao vivo pela página do ContilNet no YouTube, o público também poderá acompanhar a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A transmissão mostrará os bastidores, entrevistas, atrações e os melhores momentos da última noite da Expoacre.

Neste domingo, a programação começa às 9h, com a vaquejada. A partir das 18h, serão abertos os estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento. No mesmo horário, também será realizada a programação de motocross.

O grande destaque da noite será o show de Bruno & Marrone, marcado para as 22h, encerrando a programação de shows da Expoacre 2026.

Os estandes serão fechados à meia-noite, enquanto o encerramento oficial das atividades da feira está previsto para as 3h da madrugada.

Todo o conteúdo também será publicado em tempo real no site do ContilNet e nas redes sociais, com notícias, vídeos, fotos, entrevistas e informações sobre a última noite do evento.

Confira a programação deste domingo (9):

9h – Vaquejada;

18h – Abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento;

18h – Motocross;

22h – Show de Bruno & Marrone;

0h – Fechamento dos estandes;

3h – Encerramento oficial da Expoacre 2026.

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