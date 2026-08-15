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Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento em Rio Branco

Não foram divulgados dados acerca da existência de feridos

Por Redação ContilNet
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Uma equipe do Batalhão de Trânsito foi acionada
Uma equipe do Batalhão de Trânsito foi acionada/Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde deste sábado (15), na Rua Rio de Janeiro, em Rio Branco.

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Uma equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) foi acionada para a ocorrência. O acidente deixou um congestionamento na região. Em vídeo enviado ao ContilNet também é possível ver uma viatura da Polícia Civil do Acre.

Até o momento, não há informações oficiais detalhadas sobre as circunstâncias que provocaram a colisão entre os dois veículos, nem sobre a dinâmica do ocorrido na via. Também não foram divulgados dados acerca da existência de feridos.

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