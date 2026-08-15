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Michelle Bolsonaro declara R$ 4,4 milhões em bens para disputar o Senado

Os dados constam no registro de candidatura apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Por Matheus Mello, ContilNet
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Michelle Bolsonaro declara R$ 4,4 milhões em bens para disputar o Senado
Ela é candidata ao Senado pelo DF/Foto: Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 4.486.170,75 para disputar uma vaga no Senado Federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2026.

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Os dados constam no registro de candidatura apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e detalham três itens no patrimônio declarado pela candidata.

A maior parte dos bens está concentrada em aplicações financeiras. Michelle declarou R$ 4.154.500,00 em uma aplicação financeira, valor que representa a maior parcela de seu patrimônio.

Além disso, a candidata informou possuir R$ 301.670,75 em um fundo de investimentos.

O terceiro item declarado é um Volkswagen Fusca, avaliado em R$ 30 mil.

Patrimônio declarado

  • Aplicação financeira: R$ 4.154.500,00
  • Fundo de investimentos: R$ 301.670,75
  • Volkswagen Fusca: R$ 30.000,00

Ao todo, os três bens somam R$ 4.486.170,75.

Michelle Bolsonaro é candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. A declaração de bens faz parte das informações exigidas pela Justiça Eleitoral no registro das candidaturas e permite que o eleitor tenha acesso ao patrimônio informado pelos concorrentes.

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