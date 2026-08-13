13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Acre oferece mais de 160 vagas de emprego nesta quinta; veja a lista

Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre tem diversas vagas de emprego disponíveis pelo Sine
Acre tem diversas vagas de emprego disponíveis pelo Sine/Foto: Reprodução

Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta quinta-feira (13), um total de 164  vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco, sendo 21 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

  • (68) 3324-1519
  • (68) 3223-6502
  • (68) 3224-5094
  • 0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS 13 DE AGOSTO DE 2026

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.