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Eclipse solar total transforma dia em noite e impressiona milhões

Fenômeno foi observado no Hemisfério Norte

Por Dry Alves, ContilNet
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Eclipse solar total transforma dia em noite e impressiona milhões
Lua encobriu o Sol por quase dois minutos/Foto: Reprodução

Um eclipse solar total transformou o dia em noite por alguns minutos nesta quarta-feira (12) e atraiu milhões de observadores em diferentes pontos do Hemisfério Norte. Espanha, Islândia, Groenlândia, norte da Rússia e uma pequena área de Portugal ficaram na faixa de totalidade do fenômeno.

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O espetáculo ocorreu quando a Lua passou entre a Terra e o Sol, bloqueando completamente a luz solar em uma faixa limitada do planeta. Durante o momento de escuridão, foi possível observar a coroa solar, camada mais externa da atmosfera do Sol.

Na Espanha, moradores e turistas ocuparam praças, praias e áreas rurais para acompanhar o eclipse. O fenômeno teve importância histórica para o país, que não registrava um eclipse solar total em seu território continental havia mais de um século.

Já em regiões localizadas fora da faixa de totalidade, a Lua encobriu apenas uma parte do Sol. O eclipse parcial pôde ser visto em grande parte da Europa, no noroeste da África, no Canadá e em áreas do norte dos Estados Unidos. O fenômeno não foi visível no Brasil.

A duração máxima da fase total chegou a pouco mais de dois minutos. Especialistas reforçaram que a observação das etapas parciais deveria ser feita somente com óculos próprios para eclipses, já que olhar diretamente para o Sol pode provocar danos permanentes à visão.

Segundo a Nasa, o trajeto da sombra lunar atravessou o Ártico, a Groenlândia e a Islândia antes de alcançar o norte da Espanha próximo ao pôr do sol.

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