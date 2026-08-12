Acre receberá repasse federal para comprar medicamentos especializados

Recursos serão pagos durante três meses

Verba vai custear remédios especiais/Foto: Reprodução

O Acre receberá três parcelas de R$ 205,2 mil para financiar a compra de medicamentos especializados disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pagamentos estão previstos para julho, agosto e setembro de 2026.

Ao final do trimestre, o repasse federal destinado ao estado deverá alcançar aproximadamente R$ 615,8 mil. O dinheiro será transferido ao Fundo Estadual de Saúde e deverá ser aplicado exclusivamente na aquisição dos medicamentos previstos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Esse componente reúne tratamentos que exigem acompanhamento específico e seguem protocolos definidos pelo Ministério da Saúde. A lista contempla, por exemplo, medicamentos utilizados por pacientes com doenças crônicas, raras ou de maior complexidade.

Os valores foram calculados com base nos atendimentos e procedimentos aprovados pelo Acre nos meses de março, abril e maio deste ano, conforme os dados registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

Em todo o país, o Ministério da Saúde autorizou R$ 607 milhões para o terceiro trimestre, com repasse médio mensal superior a R$ 202 milhões. A transferência destinada ao Acre consta em portaria publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, na página 78.