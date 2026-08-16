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Após cobrança de estudantes, reitor anuncia nova xerox na Ufac

Josimar Batista informou que serviço está chegando ao campus

Por Dry Alves, ContilNet
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Após cobrança de estudantes, reitor anuncia nova xerox na Ufac
Nova empresa ocupará espaço no campus/Foto: Reprodução

Após estudantes cobrarem a retomada da Central de Fotocópias da Universidade Federal do Acre (Ufac), o reitor Josimar Batista anunciou, neste domingo (16), a chegada de uma nova empresa para prestar o serviço dentro do campus.

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A informação foi divulgada pelo próprio reitor em uma publicação temporária nas redes sociais. Ao compartilhar a imagem do espaço identificado com a marca Grupo Paz, Josimar escreveu: “Nova xerox! Chegando…”.

A postagem ocorre dois dias depois de o ContilNet publicar uma matéria sobre o fechamento da antiga central, localizada nas proximidades do Restaurante Universitário (RU). A interrupção do atendimento vinha causando reclamações entre os alunos, que passaram a procurar alternativas fora da instituição.

Serviço era procurado pelos preços acessíveis

Na reportagem publicada na sexta-feira (14), o estudante Mayk relatou que a central oferecia cópias por R$ 0,15 e impressões por R$ 0,25. Segundo ele, os valores tornavam o serviço importante principalmente para quem precisa imprimir trabalhos, textos e outros materiais acadêmicos com frequência.

“Era um serviço fundamental, com preço acessível, e hoje o espaço está simplesmente fechado”, declarou o estudante na ocasião.

Mayk também afirmou que a ausência da central ia além da falta de comodidade. Para ele, o funcionamento do espaço facilitava a rotina de alunos que permanecem durante boa parte do dia no campus e dependem de materiais impressos para acompanhar as atividades acadêmicas.

Nova empresa aparece instalada no espaço

A imagem publicada pelo reitor mostra o espaço já identificado com a nova empresa. Nas placas, são anunciados serviços de cópias, impressões, encadernações, carimbos, plotagens, crachás, adesivos, banners e capas duras, entre outros produtos.

Apesar do anúncio, Josimar Batista não informou quando o atendimento começará oficialmente. Também não foram divulgados os preços que serão cobrados nem o horário de funcionamento da nova central.

A publicação, no entanto, sinaliza que o serviço deverá ser retomado em breve. A chegada da empresa atende a uma demanda apresentada pelos estudantes e pode encerrar o período sem atendimento dentro da universidade.

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