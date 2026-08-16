Encontro reúne mães de atípicas para troca de experiências e acolhimento no Acre

Evento promovido pelo grupo Mãepeutas ocorre em 19 de agosto com transmissão online

Atividade gratuita ocorre em 19 de agosto, às 19h, com transmissão pela internet/ Foto: Cedida

O grupo Mãepeutas realiza no dia 19 de agosto, às 19h, o “Encontrão Mãepeutas”, evento voltado para mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Acre. A atividade será transmitida em formato online, e os dados de acesso podem ser solicitados via mensagem direta no perfil do Instagram da iniciativa (@maepeutadoacre) ou pelo telefone (68) 99241-9205.

A programação inclui palestras informativas, momentos de acolhimento e participação de convidados como Poliany Paiva, Cámala Menezes e Naíza Queiroz. O encontro é fruto de uma colaboração entre a organização local, a Associação Família Azul do Acre, o Instituto Dr. Tomé e o Coletivo de Autistas Adultos do Acre.

A idealizadora do projeto e mãe atípica, Mirza Lopes, destaca que o objetivo central da iniciativa é criar uma rede de apoio para orientar e aproximar as famílias que vivenciam os desafios do autismo no cotidiano.

A participação é gratuita e aberta às mães e cuidadoras interessadas de todo o estado.