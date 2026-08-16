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Janja canta jingle de Lula ao lado do pastor Kleber Lucas em ato

Apresentação ocorreu no lançamento da campanha em São Bernardo do Campo

Por Dry Alves, ContilNet
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Janja canta jingle de Lula ao lado do pastor Kleber Lucas em ato
Janja canta ao lado de Kleber Lucas/Foto: Reprodução

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou do lançamento do novo jingle da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (16). Ela cantou ao lado do pastor e cantor gospel Kleber Lucas durante o primeiro ato oficial da candidatura.

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A apresentação ocorreu no Estádio Municipal 1º de Maio, conhecido como estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O local foi escolhido pelo peso histórico na trajetória sindical e política de Lula.

Depois de discursar por cerca de dez minutos, Janja chamou Kleber Lucas ao palco e anunciou a música como uma surpresa para o presidente. Os dois cantaram diante dos apoiadores que acompanhavam o evento.

Enquanto a dupla se apresentava, um videoclipe gravado em estúdio era exibido no telão. As imagens reuniam momentos de campanhas anteriores, passagens do atual mandato e encontros de Lula com lideranças internacionais.

Música faz referência à fé

A escolha de Kleber Lucas e a presença de referências a Deus na letra dão à peça um tom religioso. A estratégia também representa uma aproximação da campanha com o eleitorado evangélico, segmento que terá peso na disputa presidencial de 2026.

Kleber Lucas é pastor da Soul Igreja Batista, no Rio de Janeiro, e possui uma carreira consolidada na música gospel. Ele também participou do Festival do Futuro, realizado durante a posse presidencial em Brasília, em janeiro de 2023.

No palco, Janja afirmou que “Deus está cuidando da gente aqui” antes de seguir com a apresentação. Lula acompanhou o momento ao lado de dirigentes partidários e aliados políticos.

Homenagem a Marisa Letícia

Antes de apresentar o jingle, a primeira-dama também homenageou Marisa Letícia, que foi casada com Lula de 1974 até morrer, em 2017.

Janja recordou a participação de Marisa nas mobilizações sindicais e na construção do Partido dos Trabalhadores. Ela destacou que a ex-primeira-dama foi responsável por confeccionar a primeira bandeira da legenda.

“Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT, e é a ela que eu dedico toda a minha admiração”, afirmou Janja durante o discurso.

Além da primeira-dama e de Kleber Lucas, o ato reuniu integrantes do governo, candidatos e apoiadores. Lula utilizou o evento para oficializar o início da campanha e retomar episódios de sua trajetória política em São Bernardo do Campo.

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