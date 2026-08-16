Janja canta jingle de Lula ao lado do pastor Kleber Lucas em ato

Apresentação ocorreu no lançamento da campanha em São Bernardo do Campo

Janja canta ao lado de Kleber Lucas/Foto: Reprodução

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou do lançamento do novo jingle da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (16). Ela cantou ao lado do pastor e cantor gospel Kleber Lucas durante o primeiro ato oficial da candidatura.

A apresentação ocorreu no Estádio Municipal 1º de Maio, conhecido como estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O local foi escolhido pelo peso histórico na trajetória sindical e política de Lula.

Depois de discursar por cerca de dez minutos, Janja chamou Kleber Lucas ao palco e anunciou a música como uma surpresa para o presidente. Os dois cantaram diante dos apoiadores que acompanhavam o evento.

Enquanto a dupla se apresentava, um videoclipe gravado em estúdio era exibido no telão. As imagens reuniam momentos de campanhas anteriores, passagens do atual mandato e encontros de Lula com lideranças internacionais.

Música faz referência à fé

A escolha de Kleber Lucas e a presença de referências a Deus na letra dão à peça um tom religioso. A estratégia também representa uma aproximação da campanha com o eleitorado evangélico, segmento que terá peso na disputa presidencial de 2026.

Kleber Lucas é pastor da Soul Igreja Batista, no Rio de Janeiro, e possui uma carreira consolidada na música gospel. Ele também participou do Festival do Futuro, realizado durante a posse presidencial em Brasília, em janeiro de 2023.

No palco, Janja afirmou que “Deus está cuidando da gente aqui” antes de seguir com a apresentação. Lula acompanhou o momento ao lado de dirigentes partidários e aliados políticos.

Homenagem a Marisa Letícia

Antes de apresentar o jingle, a primeira-dama também homenageou Marisa Letícia, que foi casada com Lula de 1974 até morrer, em 2017.

Janja recordou a participação de Marisa nas mobilizações sindicais e na construção do Partido dos Trabalhadores. Ela destacou que a ex-primeira-dama foi responsável por confeccionar a primeira bandeira da legenda.

“Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT, e é a ela que eu dedico toda a minha admiração”, afirmou Janja durante o discurso.

Além da primeira-dama e de Kleber Lucas, o ato reuniu integrantes do governo, candidatos e apoiadores. Lula utilizou o evento para oficializar o início da campanha e retomar episódios de sua trajetória política em São Bernardo do Campo.