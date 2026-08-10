Baile solidário reúne artistas por Pedro e Tiago em Rio Branco

Evento será realizado no dia 29 de agosto

Festa terá música e ação solidária/Foto: Reprodução

Uma noite de música e solidariedade será realizada no dia 29 de agosto, em Rio Branco, para apoiar Pedro e Tiago. O Baile da Primavera reunirá artistas locais no Clube da Associação dos Servidores da Eletronorte no Acre (Aseel), no bairro Alto Alegre.

A programação começará às 20h e seguirá até as 2h. Entre as atrações confirmadas estão Felipe Gomes, Pica-Pau dos Teclados, Kacia Miller, Alcilene Rocha e a dupla Carlos & Marcos.

A iniciativa pretende mobilizar a comunidade em torno da campanha “Milagre de Pedro e Tiago”. Conforme a organização, cada participação contribuirá com a corrente de solidariedade dedicada aos meninos.

Os ingressos individuais custam R$ 25. Também será possível reservar mesas pelo valor de R$ 100. O evento será realizado na sede do Clube da Aseel, localizada na Estrada de Porto Acre, nº 503, no bairro Alto Alegre.

Informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (68) 99923-0453. A realização é da produtora Cristina Andrade.

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