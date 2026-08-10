Família faz rifa para custear estadia durante cirurgia em São Paulo

Cada número custa R$ 5 e ajuda o casal/Foto: Reprodução

Amigos e familiares organizaram uma rifa solidária para ajudar Weyma de Lima Cordeiro e o marido, Álvaro de Amorim Oliveira, durante uma viagem para tratamento médico em Bauru, no interior de São Paulo.

Álvaro precisa passar por uma cirurgia ortognática, com osteotomia de maxila, no Hospital das Clínicas de Bauru. O procedimento foi indicado de última hora, e Weyma deverá viajar ainda neste mês para acompanhá-lo durante a internação, os exames e a recuperação.

O dinheiro arrecadado será destinado às despesas com hospedagem e alimentação durante o período em que o casal permanecer fora do Acre. Cada número da rifa custa R$ 5, e o sorteio será realizado assim que todas as cotas forem vendidas.

Ao todo, estão disponíveis 500 números. Os participantes concorrerão separadamente a cinco prêmios: um kit Lily, um kit Nativa Spa, um conjunto de utensílios de cozinha, um kit de cuidados pessoais e um voucher de massagem relaxante com ventosaterapia acompanhado de duas peças de vestuário.

Quem desejar participar pode escolher um número e realizar o pagamento pela chave Pix (68) 99219-9533, cadastrada em nome de Weiman de Lima Cordeiro.

A mobilização busca oferecer mais tranquilidade ao casal durante o tratamento e reduzir os custos da permanência em São Paulo.