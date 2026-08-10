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Família faz rifa para custear estadia durante cirurgia em São Paulo

Campanha busca custear viagem e estadia

Por Dry Alves, ContilNet
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Família faz rifa para custear estadia durante cirurgia em São Paulo
Cada número custa R$ 5 e ajuda o casal/Foto: Reprodução

Amigos e familiares organizaram uma rifa solidária para ajudar Weyma de Lima Cordeiro e o marido, Álvaro de Amorim Oliveira, durante uma viagem para tratamento médico em Bauru, no interior de São Paulo.

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Álvaro precisa passar por uma cirurgia ortognática, com osteotomia de maxila, no Hospital das Clínicas de Bauru. O procedimento foi indicado de última hora, e Weyma deverá viajar ainda neste mês para acompanhá-lo durante a internação, os exames e a recuperação.

O dinheiro arrecadado será destinado às despesas com hospedagem e alimentação durante o período em que o casal permanecer fora do Acre. Cada número da rifa custa R$ 5, e o sorteio será realizado assim que todas as cotas forem vendidas.

Ao todo, estão disponíveis 500 números. Os participantes concorrerão separadamente a cinco prêmios: um kit Lily, um kit Nativa Spa, um conjunto de utensílios de cozinha, um kit de cuidados pessoais e um voucher de massagem relaxante com ventosaterapia acompanhado de duas peças de vestuário.

Quem desejar participar pode escolher um número e realizar o pagamento pela chave Pix (68) 99219-9533, cadastrada em nome de Weiman de Lima Cordeiro.

A mobilização busca oferecer mais tranquilidade ao casal durante o tratamento e reduzir os custos da permanência em São Paulo.

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