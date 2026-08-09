09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Proteção e tradição: entenda por que bebês Shanenawa tomam banho de jenipapo no Acre

Registro em vídeo detalha a sabedoria ancestral de alterar a "carne doce" de bebês recém-nascidos

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Proteção e tradição: entenda por que bebês Shanenawa tomam banho de jenipapo no Acre
Prática na Aldeia Shanenawa Morada Nova, em Feijó, combate picadas de insetos e males do corpo/ Foto: @lilytaira

Longe de ser apenas um elemento estético, a pintura corporal com jenipapo carrega um significado ancestral de proteção à saúde física e espiritual entre os povos indígenas do Acre. Na Aldeia Shanenawa Morada Nova, localizada no município de Feijó, a tradição é aplicada desde os primeiros dias de vida das crianças como parte do processo de inserção cultural e fortalecimento do organismo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Um registro compartilhado por Liliane Taira mostra a prática do banho e do fortalecimento de recém-nascidos na comunidade. No vídeo, um liderança indígena explica o fundamento da tradição, fundamentada na neutralização de ameaças da floresta e de enfermidades.

De acordo com o relato tradicional, o corpo humano recém-nascido possui uma natureza “doce”, o que atrai insetos, animais peçonhentos e complicações de saúde. A aplicação do sumo do fruta atua justamente para alterar essa condição e garantir a imunidade da criança.

“Nossa carne é doce, por isso que marimbondo ferra, cobra pica, arraia ferra, porque nossa carne é doce, e doença gosta de carne doce. Quando a criança nasce, dá o banho de jenipapo amargo. Como o corpo tá amargo, tá imune, então ela tá protegida das doenças”, explica o morador no registro.

Além do caráter protetivo contra pragas e mal-estares espirituais, o ritual com o jenipapo — que deixa a pele escura por dias — marca o batismo e a preparação do bebê para os festejos da aldeia. Desde cedo, as crianças são ornamentadas com grafismos e pulseiras tradicionais para participarem das atividades coletivas do povo Shanenawa.

Veja o vídeo:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.