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Cantor acreano vive momento especial ao lado de integrante do Roupa Nova

Durante a apresentação, os dois interpretaram o clássico “Trem Azul”

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Com talento e carisma, o cantor tem levado o nome de Sena Madureira e do Acre para diferentes estados
Com talento e carisma, o cantor tem levado o nome de Sena Madureira e do Acre para diferentes estados | Foto: Cedida

O cantor Matheus Lira, natural de Sena Madureira, no Acre, celebrou um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao conhecer e cantar com Kiko, guitarrista da consagrada banda Roupa Nova. O encontro, registrado em vídeo, repercutiu entre os fãs e simbolizou mais um passo importante na trajetória do artista acreano.

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Atualmente morando e realizando apresentações na Paraíba, Matheus vem ampliando sua presença no cenário musical brasileiro. Com talento e carisma, o cantor tem levado o nome de Sena Madureira e do Acre para diferentes estados, conquistando novos admiradores por onde passa.

Durante a apresentação, os dois interpretaram o clássico “Trem Azul”, emocionando o público. Nas redes sociais, Matheus compartilhou a felicidade de viver a experiência e revelou que Kiko, além de participar da música, também deixou sua assinatura no violão do cantor, tornando o instrumento uma lembrança ainda mais especial.

Na publicação, o artista escreveu de forma descontraída que estava realizando um sonho ao cantar ao lado do músico e destacou a emoção de ter seu violão tocado e autografado pelo integrante da Roupa Nova.

O momento reforça a fase positiva vivida por Matheus Lira, que segue ganhando espaço na música nacional e representando o Acre com dedicação, levando sua arte para novos públicos e acumulando experiências marcantes em sua carreira.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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